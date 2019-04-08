Kaboğlu: Seçimin meşruluğu tartışılırsa Cumhurbaşkanı'nın meşruluğu tartışılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına ilişkin, "Neredeyse bütünü usulsüz" dedi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Bir meşruluk tartışması başlarsa esasen Cumhurbaşkanı'nın meşruluğu tartışılmalıdır" dedi.
Sandık kurulları başkanı ve üyelerinin rastgele seçilmediğini, hepsinin belli aşamalardan geçtiğini kaydeden Kaboğlu, "Varsayalım ki sandık kurulu başkanı seçmen iradesini bozma amacıyla oraya konulmuştur. Bir kişinin süreci etkileme gücü bulunmamaktadır. Öyle bir şey varsa dahi onun hukuk yolu farklıdır. Seçimin meşruluğunu tartışmaya açıcı iddiaların ortaya atılması demokrasiye inançsızlık olarak görülebilir" açıklamasını yaptı.
"CHP OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA DEĞİL YASA DIŞI SÜRECE KARŞI"
Prof. Dr. Kaboğlu seçimlerin yenilenme ihtimaline ilişkin ise, "İstanbul huzurlu olsun diye seçim yenilenmesini istemek, İstanbul'u yönetmeye devam edelim, alternatifimiz olmasın, İstanbul Belediye Başkanlığı el değiştirmesin demektir. Seçimin yenilenmesini 'Ben kazanmalıyım' gerekçesine dayandırdığınız zaman yapacağımız hesaplara kendimizi hapsetmek zorunda kalırız. Seçimin bir tarafa yönetimi vermek için yenilenmesi yerine hiç seçim yapılmaması yeğdir" açıklamasını yaptı.
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