AK Parti YSK Temsilcisi: Mazbatanın verilmesi için olağanüstü itiraz beklenmeli

AK Parti'nin İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi. Sadece 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Sayım süreci devam ederken RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, ellerinde ciddi deliller olduğunu ve altı dolu bir dilekçe ile YSK'ya müracaat ederek olağanüstü itiraz yöntemini kullanacaklarını belirtti.



Recep Özel, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi gerektiği açıklamalarına ilişkin ise "Mazbata kaçmıyor. Mazbata orada duruyor. Bize göre olağanüstü itirazın beklenmesi gerekiyor" dedi.

İtiraz ettikleri sandıkları sondajlama tekniği ile belirlediklerini belirten AK Parti YSK Temsilcisi, "İstanbulda 31 bin sandık var. 31 bin sandığın hepsini değil de sondajlama tekniği ile bir numara çekip inceledik. Yani sondajlama derken sıralı değil, seçerek baktık. Hangi sandıkta hangi eksiklikler olduğu somut delillere dayanarak dilekçelerde yazıldı. 57 sandıkta dilekçelerde bahsettiğimiz eksikliklerin doğru olduğu tespit edildi" dedi. Seçimin sonucuna etki edecek daha birçok eksiklik olduğunu belirten Özel, "Arkadaşlarımız bu eksiklikleri tespit ediyor, yapacağımız olağanüstü itirazla YSK'nın gündemine getireceğiz" açıklamasını yaptı.

"BU KADAR ORGANİZE OLDUĞU YENİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Recep Özel, Büyükçekmece'deki taşıma seçmen iddiaları hakkında ise, "Orada çok daha vahim olaylar var. Ortada olmayan binalara, arsalara 7 bin küsür seçmen nakli yapılmış. İtiraz edilip bir kısmı düzeltilmişti ama işin bu kadar organize olduğu yeni çıkıyor. Yeni deliller ortaya çıkıyor. Bunu YSK'nın önüne getirmemizden daha doğal bir durum olamaz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OYLARIN TÜMÜ SAYILIRSA BİNALİ YILDIRIM BAŞKAN OLACAK"

İstanbul'da AK Parti'nin itirazlarına gösterilen hassasiyetin farklı illerde gösterilmediği eleştirilerini de cevaplayan Özel, "Farklı illerde yapılan itirazları oranın il seçim kurulları değerlendiriyor. İstanbul'un kendi içinde bile farklı uygulamalar varken illerde böyle olması normal" dedi.

İstanbul'daki oyların tümünün yeniden sayılması ile ilgili çok haklı talepleri olduğunu, maddi olgulara dayalı dosyalarla itiraz ettiklerini söyleyen Recep Özel, "Sırf YSK'nın yerleşmiş kararlarına göre bunun mağduru olduk. Seçim kurulu ben biliyorum ki red kararını istemeye istemeye aldı. İstanbul'da 6 ilçede oyların tümü, çoğu ilçede ise geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Bazı ilçelerde ise hiç sayılmadı. 39 ilçede farklı kararlar var. Farklı farklı uygulamalarla seçimin bütünlüğü bozulmuş oldu. İstanbul'da oyların tümü yeniden sayılırsa iddia ediyorum Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak" dedi.