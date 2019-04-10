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22:48 10 Nisan 2019
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    Berat Albayrak

    Prof. Dr. Alkin: Açıklanan reform paketleri güzel ama ortada sonuç yok

    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. Emre Alkin, Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi paketini değerlendirdi. Alkin, "Açıklanan paketler kötü değil, güzel müjdeler var fakat ortada sonuç yok" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında atılacak adımları değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Dinlediğim reform kötü bir reform değildi. İçinde güzel müjdeler vardı ama biz müjde duymaktan sıkıldık. Sayın Bakan daha önce üç tane sunum yaptı ama sunumların sonuçları ile ilgili elimizde bir iktisadi etki analizi yok. Açıklanan paketler güzel ama sonuç yok" açıklamasını yaptı.

    "KENDİSİNE VERİLEN RAKAMLAR BU, SAYIN BAKAN NE YAPSIN?"

    Bakan Albayrak'ın "Batık kredi oranının en yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği ortaya konmuştur." sözlerine ekonomistlerden gelen itirazları da değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "BDDK'nın Ağustos ayında yaptığı hamlelerle problemli krediler problemsiz hale getirildi. Ekonomistlerin itiraz ettiği şu. BDDK'nın aldığı son kararlara göre teknik olarak problemler bilançolara yansımıyor. Sayın Bakan ne yapsın? Kendisine verilen rakamlar bu" dedi.

    Dolar
    © REUTERS /
    Dolar, Albayrak'ın açıklamalarıyla yükseldi
    Kamu bankalarına sermaye takviyesi yapılmasının ise doğru ve gerekli bir karar olduğunu söyleyen Alkin, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan kamu bankalarının yardımıyla kurtulacağını belirtti.

    "DEVLET ELİYLE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU OLMAZ"

    Emre Alkin, Hazine Bakanı'nın ulusal kredi derecelendirme şirketinin bu yıl içinde tamamlanacağı açıklaması ile ilgili olaraksa, "Güçlü bir ülke olmak istiyorsak, finans sektörümüzün de finans sistemini değerlendiren kurumların da güçlü olması lazım. Uluslararası kredi derecelendirme kurulu siyasi kararlar veriyorlar. Onların değerlendirme mantığını pek doğru bulmuyorum. Devlet eliyle kredi derecelendirme kuruluşu olmaz ama Türkiye'nin bir kredi derecelendirme kurulu olabilir" yorumunda bulundu.

    "FONLARI ÇEŞİTLİ YATIRIMLARDA KULLANACAKLAR"

    Emre Alkin zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında ise "Emeklilik fonlarında zorla tasarruf yaptıracaklar sonra bu fonları çeşitli yatırımlarda kullanacaklar. Bunlar olmamalı. Zorunlu tasarrufla vatandaş bir kısım parayı kenara koyabilirse bence iyi bir şey ama toplanan paraların nerede kullanıldığını da takip etmek gerekir"dedi.

    Etiketler:
    Enflasyon, Dolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), IMF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, ABD, Türkiye
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