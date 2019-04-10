Prof. Dr. Alkin: Açıklanan reform paketleri güzel ama ortada sonuç yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı.
"KENDİSİNE VERİLEN RAKAMLAR BU, SAYIN BAKAN NE YAPSIN?"
Bakan Albayrak'ın "Batık kredi oranının en yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği ortaya konmuştur." sözlerine ekonomistlerden gelen itirazları da değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "BDDK'nın Ağustos ayında yaptığı hamlelerle problemli krediler problemsiz hale getirildi. Ekonomistlerin itiraz ettiği şu. BDDK'nın aldığı son kararlara göre teknik olarak problemler bilançolara yansımıyor. Sayın Bakan ne yapsın? Kendisine verilen rakamlar bu" dedi.
"DEVLET ELİYLE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU OLMAZ"
Emre Alkin, Hazine Bakanı'nın ulusal kredi derecelendirme şirketinin bu yıl içinde tamamlanacağı açıklaması ile ilgili olaraksa, "Güçlü bir ülke olmak istiyorsak, finans sektörümüzün de finans sistemini değerlendiren kurumların da güçlü olması lazım. Uluslararası kredi derecelendirme kurulu siyasi kararlar veriyorlar. Onların değerlendirme mantığını pek doğru bulmuyorum. Devlet eliyle kredi derecelendirme kuruluşu olmaz ama Türkiye'nin bir kredi derecelendirme kurulu olabilir" yorumunda bulundu.
"FONLARI ÇEŞİTLİ YATIRIMLARDA KULLANACAKLAR"
Emre Alkin zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında ise "Emeklilik fonlarında zorla tasarruf yaptıracaklar sonra bu fonları çeşitli yatırımlarda kullanacaklar. Bunlar olmamalı. Zorunlu tasarrufla vatandaş bir kısım parayı kenara koyabilirse bence iyi bir şey ama toplanan paraların nerede kullanıldığını da takip etmek gerekir"dedi.
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