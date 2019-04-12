İYİ Parti YSK Temsilcisi: Sayım bitmediği için İmamoğlu'na mazbata verilmiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek kararın İstanbul seçimlerini doğrudan ilgilendireceği yönünde görüş birliğine vararak, Büyükçekmece'ye ilişkin verilecek olan kararı erteledi.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti YSK Temsilcisi Zehra Aylin Özgül erteleme kararını değerlendirdi. Önemli olanın Büyükçekmece'deki seçim iptalinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı etkileyip etkilemeyeceği olduğunu söyleyen Özgül, "Büyükçekmece'de oy farkı 4 bin. İstanbul'da oyların yeniden sayımı bittikten sonra fark 13 bin çıktı diyelim. 4 binlik fark aradaki farkı kapatmaya yetecek mi yetmeyecek mi, önemli olan bu. Büyükşehirle ilgili sonucun etkilenmeyeceği neticesi çıkarsa iptal talebinin reddi gerekir" dedi.

Sandıkların sayımı bittiğinde tutanakların birleştirilip mazbata verilmesine bir engel kalmadığını belirten İYİ Parti YSK Temsilcisi Özgül, "Sayım devam ettiği için Sayın İmamoğlu'na mazbata verilmiyor" dedi.

Zehra Aylin Özgül YSK'nın süreçte verdiği kararlara ilişkin ise, " YSK'da yer almaya başladığımdan beri şunu gördüm. Hukuk kurallarına uyma çabaları var. Sıkıntı şu. YSK'nın çok daha detaylı, titiz ve yüksek yargıya yakışan kararlar vermesi gerekiyor. Biz İYİ Parti olarak, her tür derinliğe inilerek karar verilmesi gerektiğini savunuyoruz" yorumunda bulundu.

YSK'nın verdiği KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceği kararını ise doğru bulmadığını belirten Özgül, "Bu adaletsiz bir karar. Heyette bu da tartışıldı. Muhalif oy veren üyeler de oldu. İdari bir işlemle seçilme hakkı ortadan kaldırılıyor. Adaylık sürecinde ise engel olunmuyor" açıklamasını yaptı.