Fikret Bila: Maltepe sayımı bitince seçimi kazanan aday mazbatasını almalı

Yerel seçimlerin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı hala belli değil. Birçok ilçede oyların yeniden sayımı tamamlandı. Maltepe'de ise sayım devam ediyor.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Fikret Bila, seçim sonrası itiraz sürecini ve seçimlerin yenilenme ihtimalini değerlendirdi. YSK'nın doğrudan kamuoyunu bilgilendirmediğini ve bu sebeple itiraz süreci ile ilgili kafaların karışık olduğunu belirten Bila, "Maltepe'de sayım sonuçlandığında önde gelen aday belediye başkanı ilan edilmelidir ve mazbatası verilmelidir. Bu Sayın İmamoğlu ise ki öyle görünüyor, mazbatasını almalıdır. Kamuyou bir yorgunluk, kaygı yaşıyor. Ekonomi de sürecin uzatılmasından etkileniyor" diye konuştu.

"CİDDİ BİR USÜL TARTIŞMASI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hukuk otoritelerine göre olağanüstü itirazın il seçim kurulu tutanakları birleştirdikten sonraki 7 gün içinde yapılabildiğini söyleyen Fikret Bila, "1 Nisan'da tutanaklar birleştirilmiştir. Bu durumda da 8 Nisan'a kadar bu yolun kullanılması gerekiyordu. İtiraz yapıldıktan sonra ciddi bir usül tartışmasının çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"İKTİDAR İSTANBUL'U KAZANMAK İÇİN BU BEDELİ ÖDEYEBİLİR"

© AA / Erhan Elaldı Yıldırım seçimi 'murdar' ilan etti: Oylar sandıkta iç edildi

AK Parti'nin seçim iptali olasılığı bulursa bundan ekonomik sebeplerle vazgeçmeyeceğini söyleyen Fikret Bila, "İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesi hem ekonomik hem siyasi açıdan çok önemli. 25 milyarlık bir bütçe söz konusu. Bu bütçeden hem AK Parti'nin hem de ona yakın sivil toplum kuruluşlarının aşırı derecede finanse edildikleri belgelerle sabit" dedi.

İlk defa istanbul, Ankara, İzmir gibi 11 metropolde seçimin kaybedilmiş olmasının AK Parti iktidarı için bir siyasi dönüm noktası olabileceğini belirten Bila, "Bu 11 metropol, sanayisi olan, ticarete yön veren, ekonomisi ve eğitim düzeyi güçlü kentler. Bunların CHP yönetimine geçmiş olması burada yaşayanların bir siyasi tercih yaptığını gösterir. Bundan sonraki genel seçimlere böyle bir tercihin yansıması olasılığı AK Parti bakımından düşündürücüdür. İktidar, daha büyük bir farkla kaybetme olasılığına, ekonominin zor duruma girmesi riskine rağmen İstanbul'u kazanmak için bu bedeli ödeyebilir" açıklamasını yaptı.

CHP'nin seçimin yenilenme olasılığını düşünmek istemediğini söyleyen Fikret Bila, "Ankara kulislerinde, CHP'nin bunu kabul etmeyeceği, seçime katılmama gibi sert kararlar alabileceği konuşuluyor." dedi. CHP'nin iptal beklemediği yönünde duyum aldığını belirten Fikret Bila, AK Parti'nin istemeyerek de olsa belediye başkanlığını teslim etmek zorunda kalacağı, bu süre içinde vakit kazandığı yorumlarının yapıldığını belirtti.