Prof. Dr. Metin Günday: YSK seçimi iptal ederse bırakın dünyayı, bunu tarihimize anlatamazsınız

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, AK Parti'nin seçimin iptali için YSK'ya verdiği olağanüstü itiraz dilekçesini değerlendirdi. Günday, "YSK seçimi iptal ederse, bırakın dünyayı, bunu tarihinize anlatamazsınız. Yüz sene sonraki insan anlamaz bunu" dedi.

AK Parti İstanbul'da seçimlerin iptali için YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bir basın toplantısı düzenleyerek itirazlarının gerekçelerini anlattı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. Metin Günday, AK Parti'nin YSK'ya sunduğu gerekçeleri değerlendirdi, "Bu gerekçelerle YSK İstanbul'da seçimi iptal ederse, bırakın dünyayı, bunu tarihinize anlatamazsınız. Yüz sene sonraki insan anlamaz bunu" diye konuştu.



© AA / Arif Yavuz İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı

AK Parti'nin, seçim kurulları, seçmen listeleri ile ilgili gerekçelerinin olağanüstü itiraz nedenleriyle bağdaşmadığını belirten Prof. Dr.Günday, "Olağanüstü itiraz, mazbata alındıktan sonra belli bir süre içinde ve istisnai hallerde yapılacak bir başvurudur. Seçimin sonucunu etkileyebilecek, kanıtlanabilir bir nedenin olması gerekir. Gördüğüm kadarıyla bu dilekçe afaki, soyut nedenlere dayanıyor" dedi.

"MAZBATA, İTİRAZDA BULUNULDU DİYE İPTAL EDİLEMEZ"

AK Parti'nin itiraz sonuçları kesinleşmeden mazbatanın verilmemesine ilişkin yaptığı itirazı da değerlendiren Prof. Dr. Metin Günday, "Olağanüstü itiraz yoluna başvurmak mazbatanın verilmesini engellemez. Verilmiş olan mazbata da salt itirazda bulunuldu diye iptal edilemez" açıklamasını yaptı.

"KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER OY KULLANAMAZ DEMEK YANLIŞTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "KHK ile ihraç edilenler seçme hakkına sahip değildir." açıklamasının da yanlış olduğunu söyleyen Metin Günday, "Kanun hükmünde kararnameler OHAL kararnameleridir. Bu kişiler bir önlem olarak kamu hizmetinden çıkarılmışlardır. Bu önlem sadece OHAL süresinde geçerlidir. OHAL kalktıktan sonra bunun hükmü yoktur. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak, bir yargı kararıyla yasaklı olmayı ifade eder. OHAL KHK'sı ile ihracı kapsamaz" dedi.