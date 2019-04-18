MHP'li Yaşar Yıldırım: 3 oyun 1'i sende 2'si karşıda, bunun galibi kim?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın, A Haber canlı yayınında yaptığı "CHP'nin amacı belediye alıp hizmet etme değil. Demokrasiye geçeceğiz, tek adam rejimini yıkacağız diyen bir genel başkanı var." açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Yaşar Yıldırım, hem bu sözlerine açıklık getirdi, hem de yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP'nin büyükşehirde öne geçtiğini fakat ilçelerde ve belediye meclis üyeliğinde geride kaldığını söyleyen MHP'li Yıldırım, "3 oyun 1'i sende 2'si karşıda. Bunun galibi kim? 1 mi büyük 2 mi?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe başkanlarını belirlesin." şeklindeki sistem önerisini de desteklediğini belirten Yaşar Yıldırım, "Büyükşehir belediye başkanı seçiliyor, meclis arkasında değil. Meclis yetki verirse belediye başkanı icraat yapabilir, vermezse sıkıntı çıkar. Sayın Genel Başkanımız'ın bu teklifteki amacı, hizmette sınır olmasın, sistemde tıkanma olmasın, uyum olsun" diye konuştu.

"DEMOKRASİ DÜŞMANI DİYEREK LİNÇ KAMPANYASI YAPIYORLAR"

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP'li Öztrak: AK Parti ve MHP'nin derdi süreci uzatmak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, A Haber yayınında sarf ettiği sözler için ise, "Bir konuşmanın önünü arkasını kesip ortasını verirseniz böyle bir anlam çıkar. Dört buçuk dakikalık konuşmanın içinden 24 saniyelik bir bölüm kesip, Yaşar Yıldırım demokrasi düşmanı diyerek linç kampanyası yapıyorlar. CHP'nin Sayın Genel Başkanı, 16 Nisan Referandumu'ndan bu yana, yerel seçimlerde büyükşehirleri alıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkıp demokrasiye geçeceğiz diye açıklama yapmıştır. Tek adam tabiri onun tabiridir. Biz onun tabirini kullandık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıkılmasına müsaade etmeyiz, mücadele ederiz" açıklamasını yaptı.