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15:48 20 Nisan 2019
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    AK Partili Altunışık: Başkan şeffaf olalım birlikte yönetelim dedi, sonra reddetti

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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, belediye meclisinin ilk toplantısında yaşananları anlattı. Altunışık, "Başkan en baştan beri şeffaf olacağız birlikte yöneteceğiz diyor ama önergelerimiz reddedildi" dedi.

    AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Mansur Yavaş'ın belediye bünyesindeki şirketlere yönetici atama ve bütçelerini belirleme yetkisinin meclise devredilmesini istedi. Mansur Yavaş ise 'yasama, yürütmenin yetkisine el koyamaz' gerekçesiyle önergeyi reddetti. 

    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş belediye meclisi toplantılarını halka açtı
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, bu önergeyi neden verdiklerini anlattı. Altunışık, daha önce şirketlerle ilgili partilerin bazı iddiaları olduğunu belirtirken, "Gelin meclis grubunu oluşturan arkadaşlarımız aritmetiğe uygun şekilde şirketlerin yönetiminde görev alsınlar, suistimale yol açılmasın, şeffaflıkla ilgili sorun olmasın dedik. Bize 5 sene sonra kapı kapı gezip burda yanlış yaptılar, şurda yanlış yaptılar demesin hiç kimse." dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en baştan beri "Şeffaf olacağız, birlikte yöneteceğiz."  dediğini söyleyen Altunışık, "Sayın başkan önergeyi gündeme almayarak meclisin önerge verme hakkını elinden almış oldu. Yanlış bir önerge de olabilir ama hukuki miydi hukukiydi. Meclis önergeyi verir, oylanır, kabul edilir veya reddedilir. Sonra 7 gün içinde veto etme yetkiniz var ancak bunu kullanmayarak 'kabul etmiyorum' dedi. Hukukçu birinin kendi eliyle hukuku çiğniyor olması bizi üzüyor. Herkese adalet lazım" diye konuştu.

    Melih Gökçek, Kol Saati anıtı
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş, Gökçek'in kol saati anıtını kaldırdı
    'KADROLAŞMA KONUSUNDA YAVAŞ'A CİDDİ BASKI YAPILDIĞINI GÖRDÜK'

    Belediyede kadrolaşma konusunda Yavaş'a ciddi bir baskı yapıldığını da söyleyen AK Partili Altunışık, "İnsanlar işten atılsın istemiyoruz. Eğer bir insan işine gitmiyor da maaş alıyorsa, o insanın orda çalışması tabi ki hak değildir. Ama AK Partili ya da CHPli diye bir insan işinden atılacaksa bu ahlaki değildir." dedi.

    Yavaş'ın, daha önce kadrolaşmayacağım demesine rağmen daha yeni üç kişiyi işten çıkardığını da belirten Altunışık, "İşini yapan emekçiyi, işçiyi kimsenin atma hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

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