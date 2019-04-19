AK Partili Altunışık: Başkan şeffaf olalım birlikte yönetelim dedi, sonra reddetti

AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Mansur Yavaş'ın belediye bünyesindeki şirketlere yönetici atama ve bütçelerini belirleme yetkisinin meclise devredilmesini istedi. Mansur Yavaş ise 'yasama, yürütmenin yetkisine el koyamaz' gerekçesiyle önergeyi reddetti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en baştan beri "Şeffaf olacağız, birlikte yöneteceğiz." dediğini söyleyen Altunışık, "Sayın başkan önergeyi gündeme almayarak meclisin önerge verme hakkını elinden almış oldu. Yanlış bir önerge de olabilir ama hukuki miydi hukukiydi. Meclis önergeyi verir, oylanır, kabul edilir veya reddedilir. Sonra 7 gün içinde veto etme yetkiniz var ancak bunu kullanmayarak 'kabul etmiyorum' dedi. Hukukçu birinin kendi eliyle hukuku çiğniyor olması bizi üzüyor. Herkese adalet lazım" diye konuştu.
Belediyede kadrolaşma konusunda Yavaş'a ciddi bir baskı yapıldığını da söyleyen AK Partili Altunışık, "İnsanlar işten atılsın istemiyoruz. Eğer bir insan işine gitmiyor da maaş alıyorsa, o insanın orda çalışması tabi ki hak değildir. Ama AK Partili ya da CHPli diye bir insan işinden atılacaksa bu ahlaki değildir." dedi.
Yavaş'ın, daha önce kadrolaşmayacağım demesine rağmen daha yeni üç kişiyi işten çıkardığını da belirten Altunışık, "İşini yapan emekçiyi, işçiyi kimsenin atma hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
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