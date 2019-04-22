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23:00 22 Nisan 2019
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Kemal Can: Bahçeli'nin hamlesi belirleyicilikten patronluğa çıkma hamlesi

    © AA / Onur Çoban
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Kemal Can, Devlet Bahçeli'nin Antalya'da yaptığı "Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Bizim ittifakımız cumhurladır" açıklamasını değerlendirdi. Can, "Bahçeli'nin hamlesi, belirleyicilikten patronluğa çıkma hamlesidir." dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Orhan Çiçek
    Bahçeli: İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz" sözlerini değerlendirmiş, "Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AKP'li kardeşlerimledir." açıklamasını yapmıştı. 

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Kemal Can, Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamayı değerlendirdi. Kemal Can, "Bu, ayar verme aşamasından daha ileri bir şey. Ayar, ittifakla yerel seçime gitmiyoruz tartışmaları olduğunda verilmiş ve sonuç alınmıştı. Şimdi bu ayara göre davranmayanları hizaya sokma aşaması. Bahçeli'nin hamlesi belirleyicilikten patronluğa çıkma hamlesidir. Sağladığı siyasi güç ve iktidar içerisindeki ağırlığı itibariyle kendinde böyle bir patronluğu ifade edebilme gücünü görüyor." diye konuştu.
    "BAŞKANLIK SİSTEMİ ERDOĞAN'I İTTİFAKA MECBUR BIRAKTI"

    Recep Tayyip Erdoğan- Devlet Bahçeli
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Bahçeli: Erdoğan’a saygıda kusur etmeyin
    Başkanlık sisteminin Erdoğan'ı ittifaka mecbur bıraktığını söyleyen Can, "Türkiye'de geniş bir kesim Bahçeli'nin Erdoğan'a başkanlığı hediye ettiğini düşündü. Ama yüzde 51'lik sistem, ittifaka mecbur ve her geçen aşamasında ittifaka daha çok mahkum bir iktidar kombinasyonu yarattı" dedi.
     
    Erdoğan'ın yüzde 50'yi hep koruduğunu ama karşıdaki yüzde 50'nin de aynı biçimde konsolide olduğunu belirten Kemal Can "Dolayısıyla Erdoğan, erimenin sistematik biçimde kendi aleyhine geliştiğini gördü ama buna bir cevap üretemedi. İttifaksız yerel seçim denemesi böyle bir çıkış arayışıydı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda bazı işaretler verip reaksiyonları tartmaya çalışıyor olabilir ama Bahçeli'nin açıklamalarından gördüğümüz gibi bunu denediğinde başa gelecekler konusunda resim iç açıcı değil" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, HDP, CHP, MHP, AK Parti
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