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19:38 24 Nisan 2019
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    Özgür Özel

    Özgür Özel: Akkuzu'da gazı sıkıştıran Erdoğan ve Bahçeli'nin dilidir

    © Fotoğraf : DHA
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasından sonra yapılan açıklamaları eleştirdi. Özel, "Akkuzu'da gazı sıkıştıran Erdoğan ve Bahçeli'nin dilidir" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı için "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de 'gidişim rahatsız eder mi diye' soruyorum. Burada bir gaz sıkışması var. Bunları istismara dönüştürmemize gerek yok" yorumunda bulundu.
     
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Devlet Bahçeli'nin saldırı sonrası yaptıkları açıklamaları eleştirdi. Özel, "Cumhurbaşkanı, miting meydanlarında CHP'yi teröre destek vermekle suçladı, akla gelebilecek her şeyle itibarsızlaştırdı. Akkuzu'da gazı sıkıştıran Erdoğan ve Bahçeli'nin dilidir. Korku siyasetini bir yöntem olarak belirlediler." açıklamasını yaptı.
    "AK Parti gibi girdiği her seçimi kazanmakla övünen bir parti, MHP İle bir araya geliyor, hiç olmadıkları kadar güçlüler ama neredeyse bütün büyükşehirleri kaybediyorlar, buradan alınacak bir ders yok mu?" diye sonra Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde milletin bu dili reddediyorum dediğini ve buna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

    "JANDARMA PROVOKASYON VAR DİYOR BAKAN YOK DİYOR"

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
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    Saldırıyla ilgili suçüstü hali olmasına, görüntüler olmasına rağmen bu işi Akkuzulular yaptı diye bir açıklama yapılmasının berbat bir durumda olunduğunu göstergesi olduğunu belirten CHP'li Özel, "Jandarmanın fezlekesi var. 37 kişi kışkırttı diyor. Burada organize iş var, provokasyon var diyor. Ama jandarmanın bağlı olduğu bakan provokasyon yok diyor. Biz konuşurken Akkuzu'yu sakınıyoruz, onlar feda ediyorlar." diye konuştu.

    'Kılıçdaroğlu cenazeye niye gitti?' diye soranlara da cevap veren Özel, "Demokrasilerde herkes her yere gidebilsin diye devlet vardır. Birileri bir yere gitmeyi tartmaya başladıysa, devlette zafiyet vardır. Suçu niye işledin sorusu, suçtan zarar görene sorulmaz." dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
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    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün övülmesini de eleştiren Özgür Özel, "AK Parti bu şuursuzluklar yapıldığında 'Bu kişileri disipline verdik' açıklaması yapsaydı sonuç böyle olmazdı. Sessiz kaldıkça zımnen kabul edilmiş anlamına geliyor ve makbul bir şeymiş gibi düşünülüyor." açıklamasını yaptı.

    "SİYASET REKABET İŞİDİR AMA BİRAZ DA ASALET İŞİDİR"

    "Ölümle burun burunayken Kılıçdaroğlu ve yanında olan kişiler metanetli davranıp kamuoyu tarafından takdir edilince 'bunları itibarsızlaştıralım' anlayışına girildi." diyen Özel, "Her türlü devlet imkanını kullan, propaganda dönemi boyunca saldır. Seçimi kaybedince hazmedeme, sonra bir olay olsun ve saldırıya uğrayanı suçla. Siyaset bu kadar basit değil. Siyaset rekabet işidir ama biraz da asalet işidir." dedi.

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    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Saldırı, Akkuzulu Köyü, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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