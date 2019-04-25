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20:20 25 Nisan 2019
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    YSK

    'YSK sandık kurullarıyla ilgili 'seçim iptaline gidiyorum' diyemez, çünkü bugüne kadar böyle bir karar alınmadı'

    © AA /
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti'nin İstanbul ile ilgili olağanüstü itirazını ve YSK'nın verdiği ara kararları değerlendirdi. Yakupoğlu, 'YSK, sandık kurulları ile ilgili seçim iptaline gidiyorum diyemez çünkü bugüne kadar böyle bir karar almadı" dedi.

    Recep Özel
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazlarının incelenme süreci devam ediyor. YSK, AK Parti’nin 8 temel seçim yenileme itirazlarının ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar vermişti. Bu kararlardan biri de, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendiklerinin araştırılması idi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın 'sandık kurulu başkanları memur değil' diyerek seçimin iptaline gidiyorum kararını veremeyeceğini çünkü bugüne kadar böyle bir karar vermediğini belirtti.

    Kurullarla ilgili seçmenin bir kabahati olmadığını, kurul üyelerini ilçe seçim kurulları tarafından belirlendiğini söyleyen Yakupoğlu, "Buna itiraz hakkı 26-27 Şubat'ta idi. 2 Mart'ta hepsi kesinleşti. İlçe seçim kurullarında dört siyasi partinin üyeleri var. Bunları inceleyebilirlerdi." açıklamasını yaptı.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    AK Parti'nin çelişkili bir tutumu olduğunu belirten CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu, "Kanunda 'Mühürsüz oy pusulası geçersizdir.' hükmü olmasına rağmen 16 Nisan'da mühürsüz oylar kabul edilmişti. O zaman AK Parti 'Sandık kurullarının kusurunu seçmene mal edemezsiniz. Seçme hakkı kutsaldır.' demişti. Aynı AK Parti bu kez 'İlçe seçim kurulunun hatasının faturası seçmene kesilsin.' diyor.

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    AK Parti'nin KHK ile ihraç edilmiş seçmenlerin seçmen vasfını taşımadıkları ve bu seçmenin kullandığı 14 bin 500 oyun yok sayılmasına dair itirazının oldukça önemli olduğunu ifade eden Yakupoğlu, "YSK oy çokluğuyla bu kişilerin seçmen olabileceklerine karar verdi. AK Parti önce KHK'lılar belediye başkanı ve meclis üyesi olamaz dedi. YSK bunu kabul etti. Bu kez de seçmen de olamaz dediler. YSK bunu da kabul etseydi İstanbul'da seçimler yenilenecekti. Bu kritik bir kadar. Çünkü Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki oy farkından daha fazla sayıda KHK'lı seçmen oy kullanmıştı." diye konuştu.

    AK Parti'nin sadece büyükşehirde seçimin iptalini istemesini de yorumlayan CHP YSK Temsilcisi "İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünü AK Parti kazandı. Sayımları yapan, tutanakları tutan aynı sandık kurulları. İlçelere, muhtarlıklara bir şey demiyorlar, büyükşehire kanunsuzluk var diyorlar" dedi.

    Etiketler:
    Seçim, İstanbul, Türkiye, AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, YSK, CHP
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