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21:04 02 Mayıs 2019
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    seçim - sandık - oy

    'Bundan sonra seçim de, kurullara üye bulmak da zor olacak'

    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, AK Parti'nin sandık kurullarıyla ilgili yaptığı itirazı değerlendirdi. CHP'li Aygün, "Bundan sonra seçim çok zor yapılacak. Kimse sandık kurulu üyesi olmak istemez." dedi.

    AK Parti ve MHP'nin İstanbul'da seçimlerin iptaline dair yaptığı itirazlarla ilgili araştırmalar sona erdi. YSK, Pazartesi günü itirazları görüşecek.
     
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, AK Parti ve MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sandık kurulları, kısıtlı seçmenler ve mahkumların oy kullandığı ile ilgili yaptığı itirazları değerlendirdi.

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    Avukat Aygün, "298 sayılı kanunda 'Sandık kurulu üyeleri açısından memur üye bulunamazsa bu işi yerine getirecek güvenilir kişiler seçilir ve görevlendirilir.' diyor. Yıllardır seçimlerde memur üye olarak banka çalışanları, belediye çalışanları görev alır. Önemli olan kurulun oluşmasıdır. Memur üyenin bankadan atanmış olması seçimin iradesini etkileyen bir şey değildir." dedi. Bundan sonra seçimlerin çok zor yapılacağını söyleyen CHP'li Aygün, "Kimse sandık kurullarında görev almayı kabul etmez" diye konuştu.

    "SONUCU ETKİLEYECEK BİR TESPİT YAPILAMADI"

    İtirazlarla ilgili bütün araştırmaların bittiğini ve seçimin sonucunu etkileyecek bir tespitin yapılamadığını söyleyen Aygün, "Ölüler oy kullandı deniliyor. Toplamda belki 5-6 yerde ölünün imza yeri karşılığında imza tespit edilmiş ama kimin, nasıl imza attığı belli değil. Bir kısım imza yanlışlıkla atılmış" açıklamasını yaptı.

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    Kısıtlı seçmenlerin sayılarının 900'ü bile bulmadığını belirten Doğuşcan Aydın Aygün, "Bu kişilerin çoğu için yakın zamanda kısıtlı kararı alınmış. İlçe seçim kurullarında tespiti yapılmamış, seçmen listesinde yer almışlar ama bu durum ilk defa olmuş değil, daha önceki seçimlerde de vardı" dedi.

    Mahkumlarla ilgili durumu da anlatan Aygün, "Burada da afaki bir sayı söz konusu değil. Yerine yanlışlıkla imza atılmış  ya da denetimli serbestlikle serbest kalmış ve yerinde oyunu kullanmış olanlar var. Hem içeride hem de dışarıda oy kullanma söz konusu değil" diye konuştu.

    CHP'li Aygün, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma açılması ile ilgili ise, "Bunlar seçimden sonra yapılan suç duyuları çerçevesinde yapılan işlemlerdir. İçeriğine baktığımızda bir usulsüzlük de yolsuzluk da söz konusu değil. Savcılık soruşturmasını yapacak. Gerekli görürse kovuşturma kararı verilir ya da kovuşturmaya yer yok denir" açıklamasını yaptı.

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    Etiketler:
    Doğuşcan Aydın Aygün, Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, YSK, İYİ Parti, CHP, AK Parti
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