'Bundan sonra seçim de, kurullara üye bulmak da zor olacak'

AK Parti ve MHP'nin İstanbul'da seçimlerin iptaline dair yaptığı itirazlarla ilgili araştırmalar sona erdi. YSK, Pazartesi günü itirazları görüşecek.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, AK Parti ve MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sandık kurulları, kısıtlı seçmenler ve mahkumların oy kullandığı ile ilgili yaptığı itirazları değerlendirdi.
"SONUCU ETKİLEYECEK BİR TESPİT YAPILAMADI"
İtirazlarla ilgili bütün araştırmaların bittiğini ve seçimin sonucunu etkileyecek bir tespitin yapılamadığını söyleyen Aygün, "Ölüler oy kullandı deniliyor. Toplamda belki 5-6 yerde ölünün imza yeri karşılığında imza tespit edilmiş ama kimin, nasıl imza attığı belli değil. Bir kısım imza yanlışlıkla atılmış" açıklamasını yaptı.
Mahkumlarla ilgili durumu da anlatan Aygün, "Burada da afaki bir sayı söz konusu değil. Yerine yanlışlıkla imza atılmış ya da denetimli serbestlikle serbest kalmış ve yerinde oyunu kullanmış olanlar var. Hem içeride hem de dışarıda oy kullanma söz konusu değil" diye konuştu.
CHP'li Aygün, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma açılması ile ilgili ise, "Bunlar seçimden sonra yapılan suç duyuları çerçevesinde yapılan işlemlerdir. İçeriğine baktığımızda bir usulsüzlük de yolsuzluk da söz konusu değil. Savcılık soruşturmasını yapacak. Gerekli görürse kovuşturma kararı verilir ya da kovuşturmaya yer yok denir" açıklamasını yaptı.
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