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    Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Gerçek rakamları tahmin etmek suçsa, suç işliyoruz

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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Ulusoy, "Gerçek rakamları tahmin etmek suçsa, ekonomistler suç işliyor" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir" dedi.

    RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programında ekonomistlere yapılan eleştirileri değerlendiren Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ekonomistlerin rakamlara baktığını ve nedenselliği ölçtüğünü söyledi. Siyasetin dar alanına girmemek gerektiğini ifade eden Ulusoy, "Ne dememiz bekleniyor? Gerçek rakamları tahmin etmek suçsa tamam suç işliyoruz" dedi.

    İşsizlik rakamlarının ortada olduğunu, bir yılda 1 milyon 300 bin kişinin işsizler ordusuna katıldığını ve Türkiye’nin istihdam yaratma kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Prof. Ulusoy, "Rakamlar bunu söylüyorsa siyasi söylemle geriye çevirmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Rakamların hepsi kötü geldiği için biz onları öyle yorumlamak zorunda kalıyoruz. Gündem ekonomi, gündem işsizlik, gündem siyaset değil. Siyasetin çarkını değiştirmemiz lazım, halk olarak siyasetten arınmamız lazım" dedi.

    'İYİ NİYETLİ EKONOMİSTLERİ DİNLEMEK HÜKÜMETİN YARARINA OLUR'

    Erdoğan’ın, ekmeklik buğday fiyatının bu yıl bin 350 lira olduğu açıklamasını da değerlendiren Veysel Ulusoy, "Sanki bir müjdeymiş gibi bin 350 liralık referans fiyatı verildi ama onun bir geçerliliği yok. Bir ay sonra buğdayın bin 100 liraya zor satıldığı bir dönem olacak. Sayılarla oynamak kolay ama iyi niyetli ekonomistleri dinlemek hem toplumun hem de hükümetin yararına olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    açıklama, ekonomi, faiz, Kur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Recep Tayyip Erdoğan, Veysel Ulusoy
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