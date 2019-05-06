Uslu: AK Parti daha rahat ve avantajlı, CHP'nin işi ise çok zor olacak

YSK'nın İstanbul ile ilgili kararı beklenirken, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İbrahim Uslu, seçimlerin tekrarlanması ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.



Seçimin iptaline karar verileceğini düşündüğünü belirten Uslu, "Muhalefetin seçimi Sofie'nin Seçimi gibi olacak. Boykot edilsin diyen de, seçime girilsin kazanırız diyen de var. Çok zor bir karar. Hangi kararı alırsa alsın mutlaka lehinde ve aleyhinde konuşulacak. AK Parti daha rahat ve avantajlı" dedi.CHP'nin seçimi boykot etme kararı alması halinde siyasetin normal bir süreç olmaktan çıkacağını belirten ANAR Genel Müdürü, "O aşamadan itibaren normal bir süreç yaşanmayacağı kesin. Muhalefet, seçime girmeyi de girmemeyi de birçok kişiye izah edemez. Muhalefet tek bir partiden oluşmuyor. CHP karar alsa İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'nin nasıl tepkiler vereceğini bilmiyoruz. Hepsinin ortak reaksiyon göstermesi de zor. İktidarda ise her iki parti de aynı fikirde" diye konuştu.Seçimin tekrarlanmasının AK Parti üzerine olumsuz bir etki yaratmayacağını söyleyen İbrahim Uslu, "Seçim tekrarlanırsa AK Parti'nin bir şansı daha olacak. Kaybederse sonuç tekrarlanmış olacak fakat kazanırsa yüksek bir moralle devam etme şansı olacak" açıklamasını yaptı.Seçimi kimin kazanacağı ile ilgili yorum yapmanın zor olduğunu ifade eden Uslu, "Sonucu etkileyecek birçok faktör var. Seçim Haziran sonu Temmuz başında olursa kim seçmenini daha çok sandığa götürecek sorusu önem kazanacak. Türkiye'nin nasıl bir atmosferde seçime gideceği, aynı adaylarla gidilip gidilmeyeceği de önemli faktörler. Yani sonu çok bilinmeyenli bir denklem." dedi.