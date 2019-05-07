Fikret Bila: Bir tek sandık kalmıştı, YSK'nın dünkü kararıyla o da sakatlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul edilerek, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oyla alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanması kararlaştırıldı.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Fikret Bila YSK'nın verdiği yeniden seçim kararını değerlendirdi. Seçimin yenilenmesini beklemediğini söyleyen Bila, "11 yüksek yargıçtan oluşan bir kurulun hukuka aykırı bir karar vereceğini düşünmüyordum. Siyasi baskının bu yönde olduğunu biliyordum ama hiçbir hakim böyle karar veremez diye düşünüyordum. Siyaset tarihi bakımından, 6 Mayıs öncesi ve sonrası diye bir dönem ayrımı dahi yapabiliriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, demokrasinin olmazsa olmaz birçok önemli kurumunu etkisiz hale getirdiğini belirten Fikret Bila, "Sistem yasamayı etkisiz bıraktı. Parlamentonun hükümeti denetleme aracı elinde yok. Basın da denge ve denetleme yapacak kurumlardan biridir. Halk adına iktidarı denetleme yetkisi vardır ama bu işlev de ortadan kalktı. Geriye bir tek sandık kalmıştı. O da dünkü YSK kararıyla beraber sakatlanmıştır" dedi.Bu olumsuz sürecin tek olumlu siyasi sonucunun Ekrem İmamoğlu'nun yerel siyasetçi olmaktan çıkıp Türk siyasetinde sahne alması olduğunu ifade eden gazeteci Bila, "Ekrem İmamoğlu o kadar yüksek bir performans gösterdi ki Sayın Erdoğan'ın karşısında aday olabilecek bir nitelik taşıdığını kanıtlamış oldu. Sayın Erdoğan bu uygulamalarla kendi rakibini yaratmış oldu" açıklamasını yaptı.Fikret Bila erken seçim iddiaları ile ilgili olaraksa, "31 Mart'taki seçimde İstanbul'u CHP kazandı ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu erken seçim talebine dönüştürmeyeceklerini söyledi. Ama 6 Mayıs'tan sonra Türk demokrasisi, hukuku ağır bir darbe aldı. 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu açık bir farkla kazanırsa muhalefet erken seçim talebinde bulunabilir" dedi.