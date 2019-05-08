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20:08 08 Mayıs 2019
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    Bloomberg'deki sözleriyle çok konuşulan Haydar Acun: Bu ülkede söz söylemeye herkesin hakkı var

    Bloomberg'deki sözleriyle çok konuşulan Haydar Acun: Bu ülkede söz söylemeye herkesin hakkı var

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    Yavuz Oğhan
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    Marmara Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, Bloomberg HT’de yayımlanan “Yatırım Kulübü” programında sarfettiği sözleri ile gündeme oturdu. Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Haydar Acun, "Ülkenin sahibi bu ülkede yaşayan insanlar. Söz söylemeye herkesin hakkı var" dedi.

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    © REUTERS / Mariana Bazo
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    Bloomberg HT’de yayımlanan “Yatırım Kulübü” programına katılan Marmara Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun'un, ekonomideki güvenin nasıl sağlanacağı sorusuna verdiği, “Anayasa’nın birinci maddesine şu yazılır; ‘Bundan sonra AKP dışında hiçbir parti seçim kazanamaz. İki; AKP’nin yüzde 80’in altında aldığı her seçim yenilenir.’ Bunu yazarsak, bence Türkiye’nin risk primi aşağıya inebilir” yanıt çok konuşuldu.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Hayda Acun, "Ben kimseye hakaret etmedim, sadece tespitlerde bulundum, fikirlerimi söyledim. Burası özgür bir ülke. Ülkenin sahibi bu ülkede yaşayan insanlar. Söz söylemeye herkesin hakkı var. Oy verip seçtiğimiz insanlardan hesap sormak da, beğenmediysek değiştirmek de hakkımız" dedi.

    'Sen iş insanısın ticaretle uğraşacaksın' mantığını doğru bulmadığını belirten Acun, "Konuşmaktan korkan insanları çok da suçlayamıyorum. İş sahiplerinin, ticaret yapan insanların belediye ile devletle bir sürü işi var. İhaleler yapılıyor. Adım başı izinler alınıyor. Kaç kişi kalkıp ben hepsini riske ederim diyebilir ki" diye konuştu.
    Galatasaray Divan Kurulu
    © AA /
    Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları


    "SEÇİM OLMASA TÜRKİYE EKONOMİSİ BU DURUMDA OLMAZDI"

    Kısa vadedeki ekonomik beklentiler ile ilgili de konuşan Haydar Acun, "Seçimler Türkiye'yi çok yordu. Kısa sürede çok fazla seçim yapıldı. Seçimlerin hepsinde de populist bazı harcamalar oluyor ve iş raydan çıkıyor. Seçimler olmasa Türkiye ekonomisi bu durumda olmazdı. Şimdi bir seçim daha olacak ve iş dünyasında kimse bir şey yapmayacak, seçimin sonucunu bekleyecek. Yılın önemli bir kısmı da geçmiş olacak." dedi.

    Etiketler:
    Haydar Acun, Ekrem İmamoğlu, YSK, Ekonomi, İstanbul, Türkiye, Bloomberg HT
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