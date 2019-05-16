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21:06 16 Mayıs 2019
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    Muammer Aydın

    Adaylıktan çekilen Muammer Aydın'dan Aksakal'a: Herkesin açıklaması kendini bağlar

    © AA /
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    Yavuz Oğhan
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    İstanbul adaylığından çekilen DSP'nin Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katıldı. DSP Başkanı Aksakal'ın açıklamasını değerlendiren Aydın, "Herkesin açıklaması kendisini bağlar" dedi.

    Önder Aksakal
    © AA / Cengiz Güney
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesini reddetti. HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez. Muammer Aydın'ın çekilmesinin ardından yeni bir aday çıkarmayı düşündük fakat tam olarak, layıkıyla seçim çalışması yapamayacağımızı gördük, bunun için ekonomik gücümüz de yoktu" dedi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan DSP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın adaylıktan çekilmesinin sebeplerini anlattı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamasını değerlendirdi.

    YSK'nın kararının hukuksuz olduğunu söyleyen Aydın, "YSK'nın kararı Türkiye'nin içinden geçtiği sürece uygun olmayan, milli iradeyi ortadan kaldıran bir açıklamaydı. Bu kararı gördüğümde hukuksuz bir ortamda bu yarışta olmamam gerektiğini düşündüm. Ancak partinin bana verdiği bir görev var. O sebeple parti kurullarından çıkacak olan karara işaret ederek açıklamamı o zamana bıraktım" ifadelerini kullandı.

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA / Fikret Kavğalı
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    Parti Meclisi'nin aldığı kararda kimsenin lehine çekiliyoruz demediklerini ama durumunda ortada olduğunu söyleyen Muammer Aydın, "Böyle bir çekilmenin, Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti nedeniyle, nasıl bir sonuç doğuracağını açıklamaya gerek yok." diye konuştu.

    Başkanlar Kurulu ve Parti Meclisi'nde alınan kararın net olduğunu söyleyen Aydın, "Bu hukuksuz seçime, YSK'nın kararına katılmadığımıza ve DSP için bu sürecin tamamlandığına dair karar aldık. Benim çekilmemin ardından PM'de bir aday adı zikredilmedi. Maddi olanaklarımız yetersiz, seçime girmeyelim denmedi. İmamoğlu'na yönelik kötü sözler kullanılmadı" dedi.

    Bildiride İmamoğlu'nun adı yer alsın mı almasın mı şeklinde bir önerge verildiğini fakat yapılan açıklamanın doğal sonucunun belli olması sebebiyle isim zikretmeye gerek olmadığı şeklinde karar çıktığını da belirten Muammer Aydın, "Herkesin açıklaması kendisini bağlar. Ama DSP'nin aldığı PM kararı şu anda en yüksek organ kararıdır. Bunun dışındaki bir açıklama beni kesinlikle bağlamıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    Önder Aksakal, İstanbul, CHP, Ekrem İmamoğlu, DSP, Muammer Aydın
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