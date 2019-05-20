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20:20 20 Mayıs 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    Muharrem Sarıkaya: YSK tartışılır olmaktan çıkmak yerine her adımda tartışılırlığını arttırıyor

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Muharrem Sarıkaya, YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. Sarıkaya, "YSK tartışılır olmaktan çıkması gerekirken her bir adımda tartışılırlığını biraz daha arttırıyor" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu
    © AA / Arşiv
    YSK toplantısı sona erdi, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
    YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline dair gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyordu. Fakat seçimlerin yenilenmesine muhalefet eden ve 'ret oyu kullanan 4 üye, 7 üyenin yazdığı gerekçede bazı yeni hususlara cevap vermek için ek süre talep etti.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Muharrem Sarıkaya, YSK'nın gerekçeli kararının gecikmesi ile ilgili iddiaları değerlendirdi. Sarıkaya, "Anlaşılan o ki 7 üye kısa kararlarının ötesinde yeni bir karar oluşturmuş. İddia o ki 7 üye gerekçeli kararını yazarken kısa karardaki gerekçenin dışına çıkıyor. Sandık kurulları başkanlarının kamu görevlisi olmasının dışında, oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz olması da gerekçenin unsuru haline getiriliyor. Oysa YSK'nın toplantısında bu konu konuşulmuş ve gerekçeler arasında sayılmamıştı" diye konuştu.

    "ÇETELELERDEN YOLA ÇIKILIRSA BUNUN İZAHI MÜMKÜN OLMAYACAK"

    Muhalif üyelerin karar gerekçelerini yeniden yazmak istediklerini çünkü karşı oylarını kısa kararda ortaya koyulan sandık kurulu başkanlarının kamu üyesi olmaması üzerine yazdıklarını belirten gazeteci Sarıkaya, "İmzasız, mühürsüz denilenler sandık birleştirme tutanakları değil, çeteleler.  Çetelelerin sayım döküm sonrası imzalanıp mühürlenmediği kayda geçiriliyor. İmzasız, mühürsüz çetelelerden yola çıkılırsa bunun izahı mümkün olmayacak. Kimse tutanaklara bakmayacak, çetelelere bakılacak. Çetelede de problemle karşılaşılacak." dedi. Sarıkaya, "Islak imzalı tutanaklar siyasi partilere iletildi. Yani partilerde her sandığa ilişkin veriler mevcut. İlçe ve ile gittiğinde herhangi bir itiraz yapılmadı. Sonrasında dönüp bakıldığında böyle bir gerekçe ortaya atıldı. Aslında bu sandıklar tekrar sayıldı ve sonuca etki etmedi" diye ekledi.
    © DHA /
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    "YANLIŞ HESAP YAPILIYOR"

    Seçim sonucuna tesir ettiği belirtilen 123 sandıkta 42 bin oy hesabının da yanlış olduğunu belirten Sarıkaya, "Bu sayı seçim sonucuna tesir ediyor deniyor. Ama bu hesap yapıldığında Binali Yıldırım'a verilmiş oylar da yok kabul ediliyor. Yıldırım'a verilmiş oylar düşüldükten sonra hesaplanması gerekir" dedi.

    "Asıl mesele YSK'nın yarattığı durumun teamüle dönüşmüş olmasıdır" diyen Sarıkaya, "Önümüzdeki dönemde YSK karar alırken bu kararları esas teşkil edecek. YSK ıslak imzaların ötesinde kendisini sandık yerine getirip karar verici haline dönüşür ki bu çok tehlikelidir" açıklamasını yaptı.

    "İNSANLAR SANDIK YOLUYLA KAYBETMEKTEN KORKMAMALIDIR"

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    © Fotoğraf : CHP
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    Eğer doğru ise YSK'nın kararını genişletmesinin başka sıkıntılar doğuracağını söyleyen Sarıkaya, "YSK tartışılır olmaktan çıkması gerekirken her bir adımda tartışılırlığını biraz daha arttırıyor. Geçersiz oyların sayımıyla başlayan bir geçmiş bu. Geçersiz oylar sayılmaya başlandığında YSK itiraz edip durdurmaya çalıştı sonra madem sayıyorlar devam etsinler dedi. YSK eğer ki kısa kararının dışına çıkıp kararını genişlettiyse ve yeni bir karar yarattıysa bunun itiraz merci de yok. Bir sonraki seçimin güvenliğini de sıkıntıya sokar" dedi

    Demokraside sandığın kararlarının her zaman için geçerli olduğunu belirten Muharrem Sarıkaya, "İnsanlar sandık yoluyla kaybetmekten korkmamalıdır. Seçim mağlubiyeti yeniden hazırlığın, zafere ulaşmak için çabalamanın yolunu açar" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, CHP, Habertük, YSK, Muharrem Sarıkaya
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