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20:41 21 Mayıs 2019
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    YSK

    İYİ Parti YSK Temsilcisi: Yenilenecek seçimin sonuçlanması aylar sürebilir

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. Kırmızıoğlu "23 Haziran sonrası yine aylarca süren itirazlar olabilir" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu
    © AA / Arşiv
    YSK toplantısı sona erdi, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak
    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını henüz açıklamadı. Kararın gecikme sebebinin, seçimlerin yenilenmesine muhalefet eden ve 'ret oyu kullanan 4 üyenin, 7 üyenin yazdığı gerekçede bazı yeni hususlara cevap vermek için ek süre talep etmesi olduğu söyleniyor.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu gecikme ile ilgili olarak, "Kısa kararda seçimin iptal edilme gerekçesi olarak sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yazılmıştı. 'Sandıklar tespit ediliyor, şu sandıklarda hata var, şu usulsüzlük olmuştur' denecek, o yüzden bir gecikme var diye düşünüyorduk. Ama dün görüldü ki muhalefet eden üyeler kararı görünce bildiğimiz gerekçeye aykırı bir metin ortaya kondu ve biz şimdi buna uygun muhalefet şerhi yazmak zorundayız demişler" diye konuştu.

    Gerekçeli kararın kısa karara aykırı olamayacağını söyleyen İYİ Parti YSK Temsilcisi, "Başka gerekçeler yazıldıysa, tartışılamayacak kadar hukuka aykırı bir durum var" dedi.

    "ÇETELELER SEÇİMİN İPTALİNE ETKİLİ OLMADI"

    © AA / Bülent Yılmaz
    TİP Başkanı: YSK sadece minareyi çalmakla kalmamış aynı zamanda tüm camiyi çalmış ki gerekçeyi hazırlayamıyor
    Gerekçeli kararda sadece sandık kurulu başkanlarının değil, imzasız tutanakların da sebepler arasında olduğu iddialarını da değerlendiren Kırmızıoğlu, "Çetelelerle ilgili itirazlar yapıldı. İncelendi ve bitti. Onlar seçimin iptaline yeterli olmadı. İddia edilen sandıklarda oylar yeniden sayıldı. Seçimin sonucuna müessir bir etkisi olmadığı görüldü. O itiraz zaten karşılandı" ifadelerini kullandı.

    "KARARDA 'ÇALMA' KELİMESİ GEÇEMEZ"

    AK Partili siyasetçilerin 'çaldılar' iddialarına da yanıt veren İYİ Parti YSK Temsilcisi Kırmızıoğlu, "200 sayfalık olduğu iddia edilen gerekçede çalma, hile, hurda gibi kelimeler geçemez. Biz bütün görüşmelerde bulunduk. Bunlarla ilgili delil sunulmadı ve böyle bir araştırma sonucunda ortaya böyle bir şey çıkmadı" dedi.

    Yenilenecek seçimlerin de aylarca sürebileceğini belirten Aylin Özgül Kırmızıoğlu, "Seçim kanunundaki kesin olan hükümler maalesef burada aşıldı. 23 Haziran sonrası yine aylarca süren itirazlar olabilir. Elimizde bir sürü itiraz ve iptal gerekçeleri oldu" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Aylin Özgül Kırmızıoğlu, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, İYİ Parti, YSK
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