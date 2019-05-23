AK Partili Güler: İtiraz edilen sandıklarda AK Parti önde diyorlar; neye göre, oyları mı tarttınız?

© AA / Mustafa Kamacı AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır

YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı. 108 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı belirtilen gerekçede, bu sandıklarda toplam oy kullanan seçmen sayısının 30 bin 281 belirtildi. Gerekçede "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir" denildi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler bu 108 sandıkla ilgili detayları açıkladı. Güler, "108 sandıkta oy sayım döküm cetveli kayıp, imzasız ve yok. Tutanak var ama tutanak bazı rakamların yazıldığı boş evrak. Hiçbirinde imza yok. Oy sayım döküm cetveli yoksa tutanak düzenlenemez" dedi.Bu sandıklarda AK Parti'nin önde olduğu iddialarını da yanıtlayan Abdullah Güler, "Sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerinin rakamları nereden bulunmuş? Ortada oy sayımı yok diyoruz. Bir sandıkta oy sayım işleminin yapıldığını anlamak için sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış 2 tane oy sayım döküm cetvelinin imzalı ve mühürlü şekilde olması gerekiyor. 108 sandıkta leh ya da aleyh rakamlarını kim biliyor? Oyları mı tarttınız? Ben kimin lehine ya da aleyhine olduğuna da bakmıyorum. CHP lehine de olabilir. Ortada 30 bin oy var" açıklamasını yaptı.Güler o sandıkların neden tekrar sayılmadığı sorusunu ise, "Sonradan o torbanın nasıl hazırlandığını bilemezsiniz ki" diyerek yanıtladı.Şüphelerin ortadan kalkması için oyların tamamının sayılmasını istediklerini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Güler, CHP'nin bunu engellemek için kanunda olmayan haksız tedbir kararları aldırttığını söyledi.Abdullah Güler, 'Oyların tamamı sayılsaydı bahsedilen 108 sandık yine yok hükmünde olmayacak mıydı?' sorusunu ise, "Bunlar aşama aşama ortaya çıktı. Evrakların torbada olmadığı, sisteme taranmadığı sonradan ortaya çıktı. Demek ki seçim hukuku kapsamında herkesin sorumluluk sahibi olup, doğru tutanakları kanun çerçevesinde tutması gerekiyordu" diye cevapladı.