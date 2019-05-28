Levent Gültekin: İmamoğlu seçici olmalı, gerçek gazetecilerin karşısına çıkmalı

Katıldığı programlarda gazeteciler tarafından Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen bazı sorular sosyal medyada tartışmalara neden oldu. RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Levent Gültekin konuyla ilgili olarak, "Ekrem Bey'in halkla birebir sürdürdüğü iletişimin doğru olduğunu düşünüyorum. Medya dünyasında iktidar militanlığına çıkmış isimlere gazeteci muamelesinde bulunmamak gerekiyor. Ekrem Bey'in buna ihtiyacı yok. Sosyal medya üzerinden mesajlarını topluma ulaştırabiliyor. Programlara çıkarken seçici davranması ve gerçek gazetecilerin karşısına çıkması gerekiyor" dedi.



İmamoğlu'na yöneltilen 'Ruhban okulu, Dersim Katliamı konularında ne düşünüyorsunuz?' gibi soruları da eleştiren Gültekin, "Türkiye'de sinir uçları hassas konular var. Onlarla ilgili ne kadar doğru cümle ederseniz edin mutlaka birilerini rahatsız edecek. Herkesin duygusal yönünün kabarık olduğu bir dönemdeyiz. Bu sorular bilerek soruluyor. Bu insanlara gazeteci gözüyle bakamayız. Üstü başı çamurlu biriyle güreş tuttuğunuzda kazansanız bile kirlenmiş olarak çıkarsınız. O yüzden kimin karşısına çıkacağınızı seçme hakkınız var" diye konuştu.AK Parti’nin kurucularından eski TBMM başkanı Bülent Arınç dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirileceğini duyurdu. Eski İçişleri bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Eski TBMM başkanvekili AK Partili Sadık Yakut ise bankanın yönetim kurulu üyesi oldu. Faruk Çelik ise Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine getirildi.Bu atamaları, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen yeni parti üzerinden değerlendiren Levent Gültekin, "Tayyip Erdoğan'ın tek adam olmasının tabanda yarattığı bir rahatsızlık var. Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan gibi isimlerin Erdoğan'dan uzaklaşmış olması tabanda rahatsızlık yaratıyor. Faruk Çelik, Bülent Arınç gibi isimlere ulufe dağıtılarak bu rahatsızlığı azaltmak isteniliyor. Muhafazakar tabanda istişare çok önem verilen bir şeydir. Diğer bir amaç ise Davutoğlu, Babacan gibi dışarıda bir şey yapmaya çalışanları yalnızlaştırmak, mahalleye zarar veren aktörler haline getirmek" dedi.Yeni parti hazırlığının önünde ciddi engeller olduğunu da söyleyen Gültekin, "Hala mahalle kültürü havasında hareket ediyorlar. Hem böyle hareket edip hem de Erdoğan'a karşı politik bir tavır ortaya koymak kolay değil. 'Mahalleye ihanet eden insanlar damgası yer miyiz?' diye endişeleri var. Hala Türkiye'nin mahallelerden ibaret olduğunu düşündüğünüz, kendinizi de mahallenin mensubu olarak gördüğünüz sürece bundan kurtulamayacaksınız." açıklamasını yaptı.Erdoğan'a zarar vermek üzere kurulacak bir siyasetin ne Davutoğlu'na ne de Babacan'a bir faydası olmayacağını belirten Levent Gültekin, " Muhalefet etmek için parti kurmanıza gerek yok. Bir sözünüz, bir duruşunuz olması lazım. Toplum hem sözleri hatırlıyor hem de suskunluğu, konuşmamayı. Söz söylemezseniz, yarın çıkıp parti kurdum, muhalefet yapıyorum dediğinizde inandırıcılığınız olmaz" dedi.