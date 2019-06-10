Seyit Torun: Ekrem İmamoğlu valiye 'it' demedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun’un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Havalimanı'nda yaşanan olayı detaylarıyla anlattı. Yayınlanan görüntülerin montaj olduğunu söyleyen Torun, "Biz ziyaretlerden sonra havalimanına gittik. Öncesinde bir yetkili benim de refakat edip etmeyeceğimi sordu. 'Ben de gideceğim' dedim. Sonra bize olumsuz bir dönüş olmadı. İçeri girdik. Havalimanının yetkilisi benimle görüşme talep etti. 'Buradan geçişinize izin verilmiyor, Vali Bey ile bir görüşün.' dedi. Ben, kendisini birkaç kez aradım ama ulaşamadım. Tepki göstererek, bunun yasal hakkım olduğunu, birlikte geldiğim heyetle geçmemin mümkün olduğunu söyledim. Ekrem Bey o sırada giriş yapmış." diye konuştu.Ordu Havalimanı'nın küçük bir havalimanı olduğunu ve daha önce listede ismi olmayan birçok insanın VIP'ten geçtiğini belirten Seyit Torun, "Ekrem Bey olayın farkında değildi, fotoğraf çektiriyordu. Biz tepki verince bir emniyet mensubu beni odaya götürüp 'Başkanım bu kadar tepki göstermeyin. Aldığımız talimatı uyguluyoruz, izin veremeyiz' dedi. Bizi çevik kuvvet çevirmişti, geçişimizi engellemeye çalışıyordu. O sırada Ekrem Bey geldi ve 'Bu işi uzatmayalım, vatandaş gibi geçelim.' dedi" açıklamasını yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun annesinin de korktuğunu, arbede yaşanınca arada kaldığını anlatan Torun, "Halbuki on adım daha atsak uçağa geçiliyor. İnsan orada yaşlıya hürmet eder. Siz buradan geçin denilebilirdi. O kadar talimatlandırılmışlar ki. Ekrem Bey kısa süre de olsa İstanbul belediye başkanlığı yapmış, şu anda da aday bir isim. Bu kadar büyütülecek ne vardı? Anlamak mümkün değil" dedi.'İmamoğlu valiye it dedi' iddialarını da yanıtlayan Seyit Torun, "Bu olayı kendi eksikliklerini kapatmak için yaptılar. Bu, Karadeniz'de yaratılan muhteşem kalabalığın etkisini hafifletme, dikkati başka yere çekme çabasıdır. Bir tuzaktır. Bilinçli yapılan bir harekettir. Gelip beni sakinleştiren, kalabalığı susturan insan neden böyle bir kelime kullansın ki?" diye konuştu.Torun, savcılığın İmamoğlu ve kendisini ifadeye çağıracağı haberlerine ilişkinse, "Bize herhangi bir bilgi gelmedi. Benim çağırılmam yasal olarak mümkün değil. Biz gerekeni zaten söyledik. Bu konuda bilgi almak isteyenlere de gerekenleri ifade ederiz" dedi.