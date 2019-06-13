Prof. Dr. Adem Sözüer: Protestolara sert polis müdahalesinin sebebi 'Bacaklarını kırın, arkanızda ben varım' söylemi

Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutarak basın açıklaması yapmak istedi. Polis ailelerin ve milletvekillerinin AYM önünde açıklama yapmasına izin vermeyince arbede yaşandı.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, polisin müdahalesini eleştirdi. Anayasaya göre herkesin,önceden izin almadan; silahsız saldırısız toplantı, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu belirten Sözüer, "Bizim kanunumuzun uygulaması maalesef bütünüyle anayasaya aykırı. Kanundaki 'önceden bilgi verme', bir izin şeklinde algılanıyor. Büyük bir gösteri düzenlenecekse de öncede bilgi vermenin amacı kolluğun tedbir alması amacıyladır. Kolluk bu tedbiri de gösteriyi yapanlara değil, onların bu hakkı en iyi şekilde kullanması içindir. Hiçbir bilgi verilmenin gerekli olmadığı gösteriler vardır. Dün, Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin düzenlediği gibi 20 kişinin olduğu, kamu düzenini, trafiği aksatmayan spontan gösterilerde önceden izin alınması gerekmez" dedi."Akıllı bir uygulamada kolluk gider konuşur, basın açıklamasının düzgün bir şekilde yapılmasını sağlar" diyen Prof. Dr. Sözüer "Bu küçük grubun basın açıklamasını yapmaları sağlansaydı bugün bambaşka bir şeyi konuşacaktık. Hakların Türkiye'de kağıt üzerinde kalmadığı görülecekti. Ama bu olay kolluğun saygınlık ve imajını toplum nezdinde tartışılır hale getiriyor" ifadelerini kullandı.Yetkili konumdakilerin 'Bu böyle olmaz' şeklindeki bakışlarının son zamanlarda yaşanan bu tür olayları bitirebileceğini belirten Adem Sözüer, "Yaşananların sebebi 'Bacaklarını kırın, arkanızda ben varım' söylemleridir. Böyle şeyler olduğu zaman bürokraside sınırı aşmalar başlar. Burada irade kendini ortaya koyup 'Özenli davranılacaktır' dediği zaman sorun çözülür. Ama irade olmadığı zaman olaylar sizin kontrolünüzden çıkar. Siyasi sorumluluk sahibi olanlar bu konulara göz yummazsa son zamanda yaşananlar da tekrar etmez" dedi.