GENAR Başkanı Aktaş: İmamoğlu çok yüceltilmişti, daha vasat bir figür ortaya çıktı

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş, İmamoğlu ve Yıldırım'ın katıldığı ortak yayını değerlendirdi. Aktaş, "İmamoğlu çok yüceltilmişti, tartışmada daha vasat bir figür ortaya çıktı." dedi.

Moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayın, 17 yıl sonra ilk kez iktidar ve muhalefeti aynı ekranda buluşturdu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ortak yayını değerlendirdi. Yayının ülkenin demokratikleşmesi açısından iyi olduğunu ve halka iki adayı mukayese imkanı verdiğini belirten Aktaş, "AK Parti seçmeni iktidar seçmeni olduğu için sandığa gitme konusunda motivasyonu daha düşüktü. Bu tartışma AK Parti seçmenini taraf haline getirdi ve seçim sürecinin içine sokmuş oldu" dedi.

İmamoğlu'nun kampanya sürecinde vakıflar, dernekler ve israf konusunda çok rahat ithamlarda bulunduğunu söyleyen Aktaş, "Canlı yayında Binali Yıldırım bu konularda kamuoyuna net bilgiler verdi. AK Partili seçmende bu yayının bir karşılığı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu'na kendi seçmeni daha yüksek bir rol biçiyordu, çok yüceltilmişti" diyen İhsan Aktaş, "İmamoğlu rakibini ezip geçecek, her konuda üstünlük sağlayacak gibi bir beklenti vardı. Tartışmada daha vasat bir figür ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun ortaya bıraktığı onlarca soru vardı. Binali Bey bunları net bir şekilde cevapladı ve yalan söylüyorsun ifadesini kullandı. İddia ettiğiniz şeyin arkasında duramyorsanız bu size uzun vadede zarar getirir. Kampanya sürecinde daha abartılmış bir İmamoğlu vardı ama Binali Bey'in karşısında görüldü ki onun sözünün üstüne fazladan bir söz koyacak potansiyeli yoktu. AK Parti ilk kampanya başladığında küçük, stratejik ince hamleler yapsaydı böyle hayali bir kahraman da ortaya çıkmamış olurdu" değerlendirmesinde bulundu.