Dilipak: Meydan okuyan, dışlayan yaklaşımlar AK Parti'nin kaybetmesini kolaylaştırdı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart'ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler oldu.Ekrem İmamoğlu yüzde 54,20, Binali Yıldırım yüzde 44, 98 oy aldı.RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Yeni Aki Yazarı Abdurrahman Dilipak, seçimin sonucunu değerlendirdi. Önemli olanın toplumun nabzını tutabilmek, taleplerine cevap verebilmek olduğunu söyleyen Dilipak, "Birçok şey vaadediyorsunuz ama insanların duymak istediği başka şeyler varsa orada bir iletişim kopukluğu var demektir" dedi.AK Parti'nin daha kucaklayıcı bir dil kullanması gerektiğini belirten Abdurrahman Dilipak, "Meydan okuyucu, dışlayıcı yaklaşımlar bu sonucu kolaylaştırdı. İnsanların umutlarını önde tutmak gerekiyor. Korkuyu yaygınlaştırırsanız, ötekileri bastırmaya çalışırsanız orada kaybeden siz olursunuz" açıklamasını yaptı.Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime bir hafta kala sahaya inmesi ile ilgili ise, "Seçimin gitmekte olduğunu görüp Tayyip Erdoğan'ın öne çıkmasını istediler ama bu Erdoğan'ı yıprattı. Temelde başka bir sorun vardı. Sadece vitrin değiştirerek bu sonuç değişmeyecekti" dedi.