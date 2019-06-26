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21:35 26 Haziran 2019
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    Binali Yıldırım- Recep Tayyip Erdoğan

    İmamoğlu'nun kampanya direktörü Özkan: Karşı tarafın kampanyası darmadağınıktı

    © AFP 2019 / GURCAN OZTURK
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, kampanya sürecini anlattı. Özkan, "Rakip tarafın kampanyası darmadağınıktı" dedi.

    © İHA /
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, kampanya sürecinde yaşananları anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart gecesine kadar yerel bir siyasetçi olarak görüldüğünü söyleyen Özkan, "Ekrem Bey, saat yedi buçuktan itibaren açıklama yapmaya mecbur kaldı. O gece 13 kez açıklama yaptı. Hak yemem, hakkımı yedirmem dediği andan itibaren durum değişti. Ekrem İmamoğlu 31 Mart gecesini ve 6 Mayıs'ı doğru yönetmeseydi, yerel bir siyasetçi olarak kalırdı" dedi.

    "EKREM BEY'İN O GÜNKÜ DİK DURUŞU DÖNÜM NOKTASI OLDU"

    Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin yenilenme kararının verildiği 6  Mayıs'taki konuşmasının planlı olmadığını belirten Necati Özkan, "Ekrem Bey planlı bir şeyi kolay kolay yapamıyor. İçinden ne gelirse öyle yapıyor. Seçimin hukuken iptal edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorduk ama burası Türkiye her şey olabilir dedik. Yani bu durumu tahmin edebiliyorduk. Böyle bir şey olursa ne oluru konuştuk ama Ekrem Bey'in o günkü konuşması, hareketleri kendisine aitti. O günkü dik duruşu, söyledikleri dönüm noktası oldu. İnsanlar, bu aday, bu lider beni gelecekte koruyabilir, çocuklarımın geleceğini yönetebilir dediler." diye konuştu.
    © Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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    "MUHALEFETİN PARA İLE BİLE REKLAM VEREMEYECEĞİNİ GÖRDÜK"

    Türkiye'deki medyayı ve kampanyaya etkilerini de değerlendiren Özkan, "Muhalefetin para ile bile reklam veremeyeceğini gördük. Önemli sayıda reklamımız kabul edilmedi. Reklamları reddedenler sebep bile bildirmediler." dedi. Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun iktidara yakın medyada katıldığı programlarla ilgili olaraksa, "O cenahın tamamı bize yaptıklarıyla destek oldu. Onlar vurdukça seçmen, eğer o vuruyorsa karşı taraftaki doğrudur dedi. Onlar her saldırdığında İmamoğlu kazançlı çıktı" dedi.

    "RAKİP TARAFIN KAMPANYASI DARMADAĞINIKTI"

    Necati Özkan karşı tarafın yaptığı kampanya ile ilgili olarak ise, "Darmadağınık bir kampanya idi. İçinde stratejik analiz yoktu. Bu sebeple doğru bir mesaj da yoktu. Her gün strateji değiştirmek bir seçim kampanyasında yapılabilecek en büyük hatadır. Siyasi iletişim kampanyasının tek bir stratejiye odaklanması, tek bir mesajla devam etmesi gerekir. Erol Olçok meğerse ne kadar önemliymiş" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Necati Özkan, Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İBB seçimleri, Binali Yıldırım, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu
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