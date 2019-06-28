Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Özyıldız: Ekonomide olumlu etkiyi hukukla ilgili yapısal reformlar sağlayabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda TL olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis'e geliyor. Merkez Bankası, karının yüzde 20'sini Türk Lirası olarak yedek akçe hesabında tutuyordu. Düzenlemeye göre bu oran yüzde 6'ya inecek ve buna karşılık gelen tutar her yıl hazineye aktarılacak.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Hazine Eski Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız bu düzenleme ile ilgili olarak, "Bunu gerektirecek borcu yaratan, para ihtiyacı yaratan nedenler neler, ona bakmak lazım. Bütçe açığını büyüten iki etken var. Bu etkenlerden en önemlisi harcamalar. Normalde Mart ayında bitmesi gereken seçimler Haziran sonunda bitti ve harcamalar arttı. İkinci neden de şu. Bütün ekonomi aktörleri bir kararlar dizisi açıklanacak ve sonucunda ekonomi tekrar rayına girecek diye bekliyordu. Onlar da ötelendi ve bu kararlar şu ana kadar alınmadı" açıklamasını yaptı.Türkiye'nin bu deneyimleri 1994'te ve 2001'de de yaşadığını, şimdi de yeni bir versiyonunun yaşandığını söyleyen Hakan Özyıldız, "O zaman da kamu çok fazla harcama yapmıştı ve açıklarının bir kısmını Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans alarak kapatıyordu. Hazine bunun karşılığını yıl sonunda sana ödeyeceğim diyordu ama hiçbir zaman ödeyemedi. 2001'de Merkez Bankası Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı ve bir daha Merkez Bankası, Hazine'ye karşılıksız para vermeyecek dendi. Kısa vadeli avans ve yedek akçe gibi tanım tartışmaları yapılabilir ama Merkez Bankası bütçe açığını kapatmak için adı ne olursa olsun bir şekilde para basıyorsa makroekonomik etkisi aynıdır. 40 milyar karşılığı para basılacak deniyor. Para basacaksınız, hazineye vereceksiniz ve hazine de bunu bir şekilde harcayacak. Bu aslında bir para basma olayıdır, makroekonomik olarak böyle değerlendirilir" açıklamasını yaptı.



"BEDELİNİ HEP BERABER ÖDEYECEĞİZ"



Hakan Özyıldız, motorin, elektrik ve çaya gelen zamlar ile ilgili olarak, "Onlar bu işin kaçınılmaz sonucu. Eğer geliriniz yoksa rahat yaşamanın bir bedeli var. Şimdi bunu hep beraber ödeyeceğiz." diye konuştu.

Fiyat artışlarını da değerlendiren Özyıldız, "Zamları yapanlar bir talep olacağını bekliyorlarsa yanılıyorlar. Zam yaptıkları ürünler ellerinde kalabilir. Çok dikkatli düşünmek zorundalar. Ekonomide zamları karşılayacak bir talep yok. Büyük sıkıntılara yol açabilir. Şirketler zaten borç ödeme sorunuyla karşı karşıyalar. Sorunlarını daha da büyütmemeleri gerekiyor" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 dönüşü ekonomi ile ilgili müjde vereceğini söylemişti. Hakan Özyıldız kendisi için nelerin müjde olacağını ise şöyle sıraladı, "Meclise hukukla ilgili yapısal reform tasarısı gelecek deniyor. Eğer bu hukukun üstünlüğünü sağlayacak, özgürlükleri genişletecek, kapsamlı bir reform ise olumlu bir etki yaratacaktır. Eğitim alanında, özellikle mesleki eğitim ile ilgili yapılması gerekenler var. Bir de ekonomide yapılması gerekenler var. Vergiden tutun da harcama kısıtlamalarına kadar geniş çerçevede reformlar yapılması gerekiyor. Kredileri yapılandırdık, şöyle yapacağız türünden bir açıklama yapılacaksa, o sadece sorunu, öteler başka bir etki yapmaz".