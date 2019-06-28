Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Özyıldız: Ekonomide olumlu etkiyi hukukla ilgili yapısal reformlar sağlayabilir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Hazine Eski Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız bu düzenleme ile ilgili olarak, "Bunu gerektirecek borcu yaratan, para ihtiyacı yaratan nedenler neler, ona bakmak lazım. Bütçe açığını büyüten iki etken var. Bu etkenlerden en önemlisi harcamalar. Normalde Mart ayında bitmesi gereken seçimler Haziran sonunda bitti ve harcamalar arttı. İkinci neden de şu. Bütün ekonomi aktörleri bir kararlar dizisi açıklanacak ve sonucunda ekonomi tekrar rayına girecek diye bekliyordu. Onlar da ötelendi ve bu kararlar şu ana kadar alınmadı" açıklamasını yaptı.
"BU PARA BASMA OLAYIDIR"
"BEDELİNİ HEP BERABER ÖDEYECEĞİZ"
Hakan Özyıldız, motorin, elektrik ve çaya gelen zamlar ile ilgili olarak, "Onlar bu işin kaçınılmaz sonucu. Eğer geliriniz yoksa rahat yaşamanın bir bedeli var. Şimdi bunu hep beraber ödeyeceğiz." diye konuştu.
Fiyat artışlarını da değerlendiren Özyıldız, "Zamları yapanlar bir talep olacağını bekliyorlarsa yanılıyorlar. Zam yaptıkları ürünler ellerinde kalabilir. Çok dikkatli düşünmek zorundalar. Ekonomide zamları karşılayacak bir talep yok. Büyük sıkıntılara yol açabilir. Şirketler zaten borç ödeme sorunuyla karşı karşıyalar. Sorunlarını daha da büyütmemeleri gerekiyor" yorumunu yaptı.
"HUKUKLA İLGİLİ REFORMLAR MÜJDE SAYILABİLİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 dönüşü ekonomi ile ilgili müjde vereceğini söylemişti. Hakan Özyıldız kendisi için nelerin müjde olacağını ise şöyle sıraladı, "Meclise hukukla ilgili yapısal reform tasarısı gelecek deniyor. Eğer bu hukukun üstünlüğünü sağlayacak, özgürlükleri genişletecek, kapsamlı bir reform ise olumlu bir etki yaratacaktır. Eğitim alanında, özellikle mesleki eğitim ile ilgili yapılması gerekenler var. Bir de ekonomide yapılması gerekenler var. Vergiden tutun da harcama kısıtlamalarına kadar geniş çerçevede reformlar yapılması gerekiyor. Kredileri yapılandırdık, şöyle yapacağız türünden bir açıklama yapılacaksa, o sadece sorunu, öteler başka bir etki yapmaz".
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