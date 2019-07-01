Erol Mütercimler: Siyaset hukukun üzerinden elini çekmeli

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Erol Mütercimler, Ergenekon Davası'nda verilen kararı değerlendirdi. Mütercimler, "Bu davadan ders çıkartılmalı. Siyaset kurumu hukukun, mahkemelerin üzerinden elini çekmeli" dedi.
12 yıldır süren 235 sanıklı Ergenekon Davası'nda karar açıklandı. Örgüt üyeliğiyle suçlanan tüm sanıklar beraat etti. Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırıları failleri Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis cezası verildi. Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Yıldırım ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Kendisi de aynı davada yargılanan araştırmacı yazar Erol Mütercimler RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında verilen kararı değerlendirdi. Davadan beraat çıkmış olmasının kimsede bir sevinç uyandırmadığını söyleyen Mütercimler, "Bu davada sanık sayısı çok. Bir örgüt olması için kanıt, tanık, eylem olması lazım. Bunların hiç birisi yok. Hayatını kaybeden 12 kişi var. Evleri dağıldı, insanlar işlerini kaybetti. Ama asıl kaybeden Türkiye Cumhuriyeti" dedi.
Bugünkü davada savcının Veli Küçük ile ilgili 11 madde suçlama saydığını ve Küçük'ün hepsinden beraat ettiğini belirten Erol Mütercimler, "Önce astsubay rütbesinde birisini aldılar. Sonra yüzbaşı ve generali aldılar. O zaman Genelkurmay'ın başında bulunan şahsiyetler bu işe dur demedikleri için en nihayetinde Genelkurmay Başkanı alındı. O gün göz yummasalardı, cesaretle yapılması gerekeni yapsalardı hiç bu işler olmayacak, Türk ordusu çökertilmeyecekti. Günümüzde hala TSK'da 15 binin üzerinde FETÖ'cü personel var" açıklamasını yaptı.
Siyasetin hukukun üzerindeki baskısını çekmesi gerektiğine dikkat çeken Mütercimler, "Bugünkü karar bize şunu gösterdi. Eğer hukukun üstünde, yargıçların savcıların üstünde siyasetin eli olmazsa, cemaatlere tarikatlara ait olmazlarsa buradan yine de bir adalet çıkıyor. Buradan herkesin ders çıkarması gerekiyor. Siyaset kurumu hukukun, mahkemelerin üzerinden elini çekmeli. Yoksa bu ülkede demokrasi olmayacak" diye konuştu.
Bugün de aynı modeller ve uygulamaların devam ettiğini söyleyen Erol Mütercimler, "Yargı strateji belgesinin kaleme alınmış olması bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan uygulamada ne gördüğümüz. Ergenekon Davası örnek alınmalı ve artık bu ülke demokratikleşsin denmeli" dedi.
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