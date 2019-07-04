Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Milletvekillerini liderler değil, halk seçmeli

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yılını değerlendirdi. Prof. Dr. Hacisalihoğlu sistemi ete kemiğe büründürecek olanın uyum yasaları olduğunu fakat Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu gibi konularda gecikildiğini söyledi.



Sistemin amacının hükümet kurma krizlerinin sona ermesi olduğunu ifade eden Yaşar Hacısalihoğlu, "Sistem, doğrudan milletin belirlediği kişiye hükümeti kur diyor. Bürokratlarını oluştur diyor. Bunun ortaya konulabilmesi için yasama ve yürütme arasındaki kuvvet ayrılığının değişmesi gerekiyordu. Bunun sağlıklı olabilmesi için de liderlerin seçtiği milletvekilleri olmamalı. Siyasi Partiler Kanunu'nda değişikliğe ihtiyaç var. Doğrudan milletin vekilleri olmasının imkanını tanıyabilecek bir değişiklik gerekiyor" dedi.Seçim Sistemi Kanunu'nun da değişmesi gerektiğini belirten Yaşar Hacısalihoğlu, "Seçim sistemi değişmeli. Doğrudan milletin vekilleri seçme yolunun tanınması ve yasama üyesi olan vekilin, yasa üretme pratiğinin ve derinliğinin anlamının öne çıkması gerekiyor. Bu şekilde halka hesap veren, yasama işlevinin bir üyesi olduğunun farkında olan ve milletle kurduğu organik bağla onun taleplerini karşılayabilecek bir meclis oluşacak" ifadelerini kullandı.Sistemin siyasete alan açtığını söyleyen Yaşar Hacısalihoğlu, "50+1 demek, herkese, her gönüle dokunabilmek demek. Kutuplaşmayı da ortadan kaldıracak bir sistem bu. Ama sistem ittifakları zorladı çünkü baraj kalkmadı. Yüzde 10 barajı bu sistemle uyumlu değil. Ya aza indirilmeli ya da tamamen ortadan kaldırılmalı. O zaman 50+1'in katkısı büyük olacaktır. Temsiliyet gücü artacaktır. Yeni sistem fikirlerin bütünleşmesine de imkan tanıyacak. Benzerlikleri çok olanlar biraraya gelerek bütünleşme imkanı bulacak" diye konuştu.Prof. Dr. Hacısalihoğlu sistemin, yargının bağımsız olmasını engellediği konusundaki eleştiriler ile ilgili olaraksa, "Bu bir zincirdir. Uyum yasalarının ortaya çıkması ile, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda anlamlı değişiklikler yapıldıktan sonra bu otomatik olarak yüksek yargı üyelerinin seçiminin usulüne de olumlu etki edecek. HSK üyelerinin seçimindeki siyasi görüntünün baskın karakter kazanmasının millet iradesi ile yansıyan biçimi ortaya çıkacak. Meclisi millet iradesi ile oluşturursanız bu mahsurlar da sona erer" açıklamasını yaptı.