Kayıt
21:37 04 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Milletvekillerini liderler değil, halk seçmeli

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    131

    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendirdi. Hacısalihoğlu, "Milletvekillerini liderler değil, halk seçmeli" dedi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yılını değerlendirdi. Prof. Dr. Hacisalihoğlu sistemi ete kemiğe büründürecek olanın uyum yasaları olduğunu fakat Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu gibi konularda gecikildiğini söyledi.

    "SİYASİ PARTİLER KANUNU VE SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

    Sistemin amacının hükümet kurma krizlerinin sona ermesi olduğunu ifade eden Yaşar Hacısalihoğlu, "Sistem, doğrudan milletin belirlediği kişiye hükümeti kur diyor. Bürokratlarını oluştur diyor. Bunun ortaya konulabilmesi için yasama ve yürütme arasındaki kuvvet ayrılığının değişmesi gerekiyordu. Bunun sağlıklı olabilmesi için de liderlerin seçtiği milletvekilleri olmamalı. Siyasi Partiler Kanunu'nda değişikliğe ihtiyaç var. Doğrudan milletin vekilleri olmasının imkanını tanıyabilecek bir değişiklik gerekiyor"  dedi.
    Naci Bostancı
    © AA /
    AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması: Rehabilite etmek aklın gereği, çalışmalar sürüyor


    Seçim Sistemi Kanunu'nun da değişmesi gerektiğini belirten Yaşar Hacısalihoğlu, "Seçim sistemi değişmeli. Doğrudan milletin vekilleri seçme yolunun tanınması ve yasama üyesi olan vekilin, yasa üretme pratiğinin ve derinliğinin anlamının öne çıkması gerekiyor. Bu şekilde halka hesap veren, yasama işlevinin bir üyesi olduğunun farkında olan ve milletle kurduğu organik bağla onun taleplerini karşılayabilecek bir meclis oluşacak" ifadelerini kullandı.

    "YÜZDE 10 BARAJI KALKMALI"

    Sistemin siyasete alan açtığını söyleyen Yaşar Hacısalihoğlu, "50+1 demek, herkese, her gönüle dokunabilmek demek. Kutuplaşmayı da ortadan kaldıracak bir sistem bu. Ama sistem ittifakları zorladı çünkü baraj kalkmadı. Yüzde 10 barajı bu sistemle uyumlu değil. Ya aza indirilmeli ya da tamamen ortadan kaldırılmalı. O zaman 50+1'in katkısı büyük olacaktır. Temsiliyet gücü artacaktır.  Yeni sistem fikirlerin bütünleşmesine de imkan tanıyacak. Benzerlikleri çok olanlar biraraya gelerek bütünleşme imkanı bulacak" diye konuştu.
    Kenan Evren
    © AA / Kayhan Vandemir
    Saadet Partisi: Kenan Evren öldü, ama hâlâ kuralları yürürlükte


    "MECLİS MİLLET İRADESİ İLE OLUŞURSA YARGIDAKİ SIKINTILAR SONA ERER"

    Prof. Dr. Hacısalihoğlu sistemin, yargının bağımsız olmasını engellediği konusundaki eleştiriler ile ilgili olaraksa, "Bu bir zincirdir. Uyum yasalarının ortaya çıkması ile, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda anlamlı değişiklikler yapıldıktan sonra bu otomatik olarak yüksek yargı üyelerinin seçiminin usulüne de olumlu etki edecek. HSK üyelerinin seçimindeki siyasi görüntünün baskın karakter kazanmasının millet iradesi ile yansıyan biçimi ortaya çıkacak. Meclisi millet iradesi ile oluşturursanız bu mahsurlar da sona erer" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Yaşar Hacısalioğlu, Milletvekili, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet