Kayıt
22:19 09 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ali Babacan

    Fehmi Koru: Yeni partiye en çok ihtiyaç duyulan dönemdeyiz

    © AFP 2019 / Arşiv
    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 05

    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partiden istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Koru, "Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir çıkışın karşılığının en fazla olacağı dönemdeyiz" dedi.

    Ali Babacan
    © AA / İsa Terli
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti: Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi
    Yakın dönemde ekonomi yönetiminin başında yer alan Ali Babacan yazılı açıklama ile, kurucularından olduğu AK Parti'den istifa etti ve yeni bir partinin sinyallerini verdi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partiden istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Koru, "Ali Babacan'ın kurucusu olduğu halde partiden ayrılma kararı verdiğini ilan eden metnini iyi okuduğumuzda, bir sonraki aşamanın siyasi partiye yolculuk olduğu görülüyor." dedi.
    "YENİ PARTİ POPÜLİST YAKLAŞIMI GERİYE ÇEVİREBİLİR"

    Popülizmin başlangıç noktasını Türkiye olarak gördüğünü söyleyen Fehmi Koru, "Tayyip Erdoğan'ın 2010 sonrası çizdiği siyasi anlayış dünyada başka yerlerde de benzeri eğilimleri teşvik etmiş gibi görünüyor. İnsan hakları, hür basın, hukukun üstünlüğü gibi demokrasinin temel unsurlarından vazgeçilebileceği, tek elden yürütülen gücün ülkeleri kalkındırmaya daha uygun olduğu bir anlayış var. Bu popülist yaklaşım, dünyanın her tarafında sistemde sarsıntılara neden oluyor. Ali Babacan ve onunla birlikte hareket edecek insanlarda popülizme karşı bir havanın estiğini görüyorum. Böyle tavır alınması popülist yaklaşımın başlangıç noktasını geriye çevirecek anlayışın yine Türkiye'den başlayabileceği umudunu veriyor" açıklamasını yaptı.
    Erkan Baş
    © AA / Binnur Ege Gürün
    TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Ali Babacan eskinin maskelenerek piyasaya sürülmesidir


    "HER ADIMDA ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

    Gazeteci Fehmi Koru, yeni oluşumda Abdullah Gül'ün de olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Her adımda kendisiyle görüşülen bir oluşum bu. Abdullah Gül, kendisinin belirleyeceği ama bu oluşumun temelinde yer alan insanların da ona uygun gördüğü bir yerde yer alacak diye düşünüyorum. D-8 Toplantısı'nda da Ali Babacan'ın mesajlarıyla aynı istikamette açıklama yaptı. Artık açıkça görünüyor ki Gül de bu oluşumun mutlaka bir yerinde olacak" diye konuştu.

    "YENİ BİR ANLAYIŞ VE YENİ KADROLARLA YOLA ÇIKILACAK"

    Ali Babacan ve ekibinin pek çok insanla görüştüğünü, partide yer almaları ve partinin nasıl bir parti olacağı konusunda istişare yaptıklarını belirten Koru, "AK Parti'nin uzantısı gibi bir parti değil, 21. yüzyılın 20 yılını geride bırakmış bir dünyada, o dünyanın özelliklerini iyi değerlendirip, bundan sonra neler yapılması gerekiyorsa onu yapmaya gayret edecek insanlarla birlikte hareket eden bir parti olacaktır. Yeni bir anlayış ve yeni kadrolarla yola çıkılacaktır. AK Parti de önce Refah Partisi'nin devamı olacak gibi göründü ama bundan kaçındılar. AK Parti, farkı bir parti oldu. Bu kez de aynı şey olacaktır. İlk çıkışı Babacan ve Gül gibi, daha önce AK Parti'de önemli konumda bulunmuş insanlarla olsa da, daha geniş bir kitlenin desteğini de alacak bir kadroyla hareket edeceklerdir. O kadronun kimlerden oluştuğu görülünce nasıl bir parti olacağı da daha net anlaşılacaktır" dedi.
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta resmi bayramlaşma törenine katıldı.
    © AA / İsmail Hakkı Demir
    AK Partili Ünal: Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok


    "HER PARTİ TABANINI KENDİSİNE ÇEKECEK BİR CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞEBİLİR"

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Siyasette doldurulacak bir boşluk yok." sözlerini de değerlendiren Fehmi Koru, "AK Parti sözcülerinin ağzından çıkan sözleri yadırgamamak lazım. Giderek oy kaybeden bir parti görüntüsündeler ve bu sebeple de bir ittifak oluşturma ihtiyacı hissettiler. Yeni oy kaybetmemek için de bu tür açıklamalar yapacaklardır. Ama kamuoyu yoklamaları her partinin içerisinde yeni parti oluşumu beklentilerinin yükseldiği görülüyor. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir çıkışın karşılığının en fazla olacağı dönemdeyiz. Tabi ki o çıkışın kalitesi de önemli. Bu oluşum, o kaliteyi dışa vuracak bir varlığı gösterebilirse AK Parti'den memnuniyetsizlerin oluşturduğu partiden daha fazlası olabilirse her parti tabanını kendisine çekecek bir cazibe merkezi haline dönüşebilir" diye konuştu.

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Abdullah Gül, AK Parti, Ali Babacan, Fehmi Koru
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Riga menşeili moda fabrikası Rīgas apģērbs’da üretilen yazlık elbisesi içinde bir Sovyet model.
    SSCB’nin birbirinden şık moda ikonları
    Karikatür
    ABD, jet hızıyla borç tavanına çarpma yolunda
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet