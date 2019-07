Fehmi Koru: Yeni partiye en çok ihtiyaç duyulan dönemdeyiz

Yakın dönemde ekonomi yönetiminin başında yer alan Ali Babacan yazılı açıklama ile, kurucularından olduğu AK Parti'den istifa etti ve yeni bir partinin sinyallerini verdi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partiden istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Koru, "Ali Babacan'ın kurucusu olduğu halde partiden ayrılma kararı verdiğini ilan eden metnini iyi okuduğumuzda, bir sonraki aşamanın siyasi partiye yolculuk olduğu görülüyor." dedi.Popülizmin başlangıç noktasını Türkiye olarak gördüğünü söyleyen Fehmi Koru, "Tayyip Erdoğan'ın 2010 sonrası çizdiği siyasi anlayış dünyada başka yerlerde de benzeri eğilimleri teşvik etmiş gibi görünüyor. İnsan hakları, hür basın, hukukun üstünlüğü gibi demokrasinin temel unsurlarından vazgeçilebileceği, tek elden yürütülen gücün ülkeleri kalkındırmaya daha uygun olduğu bir anlayış var. Bu popülist yaklaşım, dünyanın her tarafında sistemde sarsıntılara neden oluyor. Ali Babacan ve onunla birlikte hareket edecek insanlarda popülizme karşı bir havanın estiğini görüyorum. Böyle tavır alınması popülist yaklaşımın başlangıç noktasını geriye çevirecek anlayışın yine Türkiye'den başlayabileceği umudunu veriyor" açıklamasını yaptı.Gazeteci Fehmi Koru, yeni oluşumda Abdullah Gül'ün de olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Her adımda kendisiyle görüşülen bir oluşum bu. Abdullah Gül, kendisinin belirleyeceği ama bu oluşumun temelinde yer alan insanların da ona uygun gördüğü bir yerde yer alacak diye düşünüyorum. D-8 Toplantısı'nda da Ali Babacan'ın mesajlarıyla aynı istikamette açıklama yaptı. Artık açıkça görünüyor ki Gül de bu oluşumun mutlaka bir yerinde olacak" diye konuştu.Ali Babacan ve ekibinin pek çok insanla görüştüğünü, partide yer almaları ve partinin nasıl bir parti olacağı konusunda istişare yaptıklarını belirten Koru, "AK Parti'nin uzantısı gibi bir parti değil, 21. yüzyılın 20 yılını geride bırakmış bir dünyada, o dünyanın özelliklerini iyi değerlendirip, bundan sonra neler yapılması gerekiyorsa onu yapmaya gayret edecek insanlarla birlikte hareket eden bir parti olacaktır. Yeni bir anlayış ve yeni kadrolarla yola çıkılacaktır. AK Parti de önce Refah Partisi'nin devamı olacak gibi göründü ama bundan kaçındılar. AK Parti, farkı bir parti oldu. Bu kez de aynı şey olacaktır. İlk çıkışı Babacan ve Gül gibi, daha önce AK Parti'de önemli konumda bulunmuş insanlarla olsa da, daha geniş bir kitlenin desteğini de alacak bir kadroyla hareket edeceklerdir. O kadronun kimlerden oluştuğu görülünce nasıl bir parti olacağı da daha net anlaşılacaktır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Siyasette doldurulacak bir boşluk yok." sözlerini de değerlendiren Fehmi Koru, "AK Parti sözcülerinin ağzından çıkan sözleri yadırgamamak lazım. Giderek oy kaybeden bir parti görüntüsündeler ve bu sebeple de bir ittifak oluşturma ihtiyacı hissettiler. Yeni oy kaybetmemek için de bu tür açıklamalar yapacaklardır. Ama kamuoyu yoklamaları her partinin içerisinde yeni parti oluşumu beklentilerinin yükseldiği görülüyor. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir çıkışın karşılığının en fazla olacağı dönemdeyiz. Tabi ki o çıkışın kalitesi de önemli. Bu oluşum, o kaliteyi dışa vuracak bir varlığı gösterebilirse AK Parti'den memnuniyetsizlerin oluşturduğu partiden daha fazlası olabilirse her parti tabanını kendisine çekecek bir cazibe merkezi haline dönüşebilir" diye konuştu.