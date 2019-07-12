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20:27 12 Temmuz 2019
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    Türk Hava Kurumu: Uçaklarımız Göcek'teki yangına müdahale etmeye hazırdı, 'gerek yok' dendi

    © AA /
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Rafet Yavuz, THK'nın Göcek yangınına neden müdahale etmediğini anlattı. Yavuz, iki uçağımız göreve hazırdı ama gerek yok dendi" dedi.

    © AA / Durmuş Genç
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    Dün Dalaman’da çıkan ve gece saatlerinde Göcek’e doğru büyüyüp ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit eden yangında, Türk Hava Kurumu'nun ‘gece uçabildiği’ belirtilen gelişmiş uçakları kullanılmadı.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri Rafet Yavuz, uçakların yangında neden kullanılmadığını anlattı. 

    Türk Hava Kurumu'nun 1985 yılından itibaren orman yangınlarına uçaklarla müdahale etmek için çalışmalarını yürüttüğünü belirten THK Genel Sekreteri, "Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleler kapsamında sözleşme yapılmıştı. Olası yangınlarda 3 veya 4 merkezde uçaklarımızı hazır edip anında müdahale ediyorduk.  Fakat 2019 yılı için Orman Bakanlığı ile sözleşme imzalama imkanını bulamadık. Sebebi maliyetlerin yükselmiş olması ve ihalelerin kamuoyuna, yerli ve yabancı firmalara açık olması sebebiyle mali konularda zorluk yaşamamızdı" açıklamasını yaptı.
    © AA /
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    Dün sabah itibari ile yangını söndürmek üzere göreve hazır olduklarını belirten Rafet Yavuz, "İki uçağımızı hazır hale getirip talimat bekledik. Ama 'Yangına müdahale edildi, ihtiyaç yok.' denildi. Gerekçe sözleşme olmaması olabilir" diye konuştu.

    Yangına helikopterler ile müdahale edildiğini ama kendi uçaklarının yöntemlerinin daha farklı olduğunu, helikopterlerin haznesinin 1 buçuk ton, uçakların haznesinin ise 6 ton olduğunu ifade eden Yavuz, "Uçaklar suyu alabilecek kapasiteye sahipler. Gece de uçabiliyorlar. Orada bir sürü can var, ağaç var, tabi ki böyle bir durumda içimiz yandı" dedi.

    Etiketler:
    Rafet Yavuz, Yangın, Göcek, Türk Hava Kurumu (THK)
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