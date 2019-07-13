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15:20 13 Temmuz 2019
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    Eski Genel Kurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: S-400'lerin alınması dönüm noktasıdır

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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Eski Genel Kurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye teslimatını değerlendirdi. Pekin, "S-400'lerin alınması Türkiye için bir dönüm noktasıdır." dedi.

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarının bir bölümü Ankara’ya iniş yaptı ve böylece Rusya ile olan anlaşma gerçekleştirilmeye başlandı.

    ABD ve NATO ülkeleri ise bu anlaşmanın gerçekleştirilmesine karşıydı. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, S-400 teslimatını değerlendirdi.

    Bunun bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Pekin, "Türkiye, kendi kararı ile, kendi ihtiyacı olan bir silah sistemini, NATO'nun ve ABD'nin baskısına rağmen aldı. 12 Temmuz 1947 Truman Doktrini'nden beri ilk defa böyle bir anlaşma yapılıyor. İlk defa bu kadar stratejik bir silah sistemi alınıyor. Bundan sonra büyük ihtimalle Türkiye ile Rusya arasında hem bu silah sistemlerinden kaynaklanan hem de ticari işbirlikleri artarak devam edecek" açıklamasını yaptı.

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    'BÜYÜK BİR SİLAHLANMA VAR VE TÜRKİYE'NİN EKSİĞİ VAR'

    ABD'nin NATO'yu, Rusya'yı sınırlamak ve çevrelemek için kullandığını, Türkiye'yi de aynı biçimde kullanmaya çalıştığını belirten Pekin, "İki ülkenin birbirine ihtiyacı var. Hem Rusya'nın Türkiye'ye hem de Türkiye'nin Rusya'ya. Büyük bir silahlanma var ve Türkiye'nin eksiği var. Hava savunması yok. 1991'den itibaren hava savunması için bir arayış içinde. İsrail ile denedi olmadı, Avrupa ile işbirliği de sonuçlanmadı, Amerika'dan partiot istendi o da olmadı" diye konuştu.

    'ŞU ANDA TEHDİT NATO'DAN GELİYOR'

    Hava savunma sistemi kime karşı alınıyor, tehdit nerede sorusuna da yanıt veren Pekin, "Çervemizdeki ülkelerin hepsinde füze var. Tehdit her yerden gelebilir. Türkiye'ye tehdit şu anda NATO'dan geliyor. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta böyle. Kıbrıs'ta sondaj yaparken o bölgelere gönderilen geminin hava savunmasını nasıl yapacak? Türkiye'nin tedbir alması gerekiyordu" dedi.

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    'ABD'NİN FÜZE ATMASINI BEKLEMİYORUM'

    Pekin, ABD'nin nasıl bir tehdit oluşturabileceği ile ilgili olarak ise, "ABD, içeriden teşkilatlandırdığı terör örgütleri ile Türkiye'yi karıştırabilir. Tabi ki füze atmasını beklemiyorum, o zaman kendisine de zararı olur.  Ama geçmişe bakarsak, Türkiye'de afyon yasağı yapıldı. Komünizmi önleme dernekleri kuruldu. 1970-1980 arasında acı bir süreç yaşandı. 1993 yılında faili meçhul cinayetler oldu. ABD, Türkiye'de devlet kurmak isteyen PKK'yı destekliyor. Bu raporlanmış vaziyette. Bütün bunlar ortada dururken illa tehditin Rusya'dan ya da başka yerden mi gelmesi gerekiyor? Etrafınızda bu tür özelliklere sahip ülkeler varsa bunlar bugün dost, yarın tehdit olabilir. Şu anda Türkiye, bu savunma sistemini almak durumunda" açıklamasını yaptı.

    Savunma sistemlerinin asıl görevinin barış zamanında caydırıcılık sağlaması olduğunu ifade eden Pekin, "Onları gören size dokunmak istemez. Bu bakımdan çok önemliler" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Patriot, NATO, S-400, ABD, Rusya, İsmail hakkı Pekin
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