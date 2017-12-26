Literatüre kazandırdığı böceğe babasının ismini verdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfeden Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine "Tiphia Bahattini" ismini verdi.
'YÖRE İSMİ VERİLEN BÖCEKLER, BULUNDUKLARI ÜLKENİN TAPUSUDUR'
AA muhabirine, "Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.
Yöre ismi verilen böcek türlerinin adeta bulundukları bölgenin tapusu gibi olduğunu belirten Yıldırım, "Müzemizde 200'ün üzerinde dünyada sadece tip materyalleri olan böcek türleri var. 20'nin üzerinde de benim tanımladığım yeni böcek türleri var. Böceklere bulundukları yöreden esinlenerek 'Microdynerus Erzincanensis', 'Leptochilus Palandokenicus', 'Onychopterocheilus Sarikamisensis', 'Athous artvinensis' gibi isimler veriyorum" dedi.
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