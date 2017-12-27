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    ABD'de 3 çocuklu aile, sıvı nitrojen içinde dondurulacak

    © Fotoğraf: Pixabay
    Bilim
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    ABD’nin Wisconsin Eyaleti sakini Dennis Kowalski, ‘hayatta ikinci şans’ almak için kendini ve ailesi sıvı nitrojen içinde dondurma kararını aldı.

    Literatüre kazandırdığı böceğe babasının ismini verdi
    © AA/
    Literatüre kazandırdığı böceğe babasının ismini verdi
    Daily Mail’in haberine göre, Canlı Dondurma Enstitüsü’nün başkanı olan Kowalski, öldükten sonra kendisi, eşi ve üç çocuğunun kriyojenik kamerada dondurulması yönünde kendi enstitüyle 140 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Kowalski, böylelikle 'gelecekte yenilenmiş hayat için bir şans' elde etmiş olacaklarını söyledi.

    Öldükten sonra Dennis ve aile üyelerinin cesetleri dondurulacak ve Canlı Dondurma Enstitüsü’nün Michigan eyaletindeki merkez ofise aktarılacak. Burada da kanları antifriz ile değiştirilecek ve cesetler sıvı nitrojen dolu kameralara yerleştirilecek.

    MALİYETİ KİŞİ BAŞINA 28 BİN DOLAR

    Bu tür prosedürün maliyeti, kişi başına 28 bin dolar. Kowalski, “Elbette oğullarım henüz çok genç, bu nedenle bu konuyu çok fazla düşünmüyorum” dedi.

    Bugüne kadar 2 bin kişinin dondurulma başvurusunda bulunduğunu, şimdiden 160 cesedin kriyojenik kameralarda bulunduğu anlatan Kowalski, “Her şey anlıyoruz. Bu işin hiçbir garantisi yok. Ama gelecekte bizi nelerin beklediğini kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Canlı Dondurma Enstitüsü, Dennis Kowalski, Wisconsin, ABD
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