ABD'de 3 çocuklu aile, sıvı nitrojen içinde dondurulacak

Öldükten sonra Dennis ve aile üyelerinin cesetleri dondurulacak ve Canlı Dondurma Enstitüsü’nün Michigan eyaletindeki merkez ofise aktarılacak. Burada da kanları antifriz ile değiştirilecek ve cesetler sıvı nitrojen dolu kameralara yerleştirilecek.
MALİYETİ KİŞİ BAŞINA 28 BİN DOLAR
Bu tür prosedürün maliyeti, kişi başına 28 bin dolar. Kowalski, “Elbette oğullarım henüz çok genç, bu nedenle bu konuyu çok fazla düşünmüyorum” dedi.
Bugüne kadar 2 bin kişinin dondurulma başvurusunda bulunduğunu, şimdiden 160 cesedin kriyojenik kameralarda bulunduğu anlatan Kowalski, “Her şey anlıyoruz. Bu işin hiçbir garantisi yok. Ama gelecekte bizi nelerin beklediğini kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.
Wisconsin father spends $140,000 for his whole family to be FROZEN in a lab in Michigan when they die https://t.co/y1PgcXNzsM— Daily Mail US (@DailyMail) December 27, 2017
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