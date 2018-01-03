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    Çin-Yapay zeka

    Pekin'de 2 milyar dolarlık yapay zeka parkı kurulacak

    © AP Photo/ Ng Han Guan
    Bilim
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    Yapay zeka alanında 2025'te dünya lideri olma amacındaki Çin, başkent Pekin'de 2.12 milyar dolarlık bir yapay zeka geliştirme parkı açmayı planladığını duyurdu.

    Yapay zeka, robot
    © AFP 2017/ Fabrice COFFRINI
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    Çin resmi haber ajansı Xinhua Pekin'in batısında 2.18 milyar dolarlık bir yapay zeka geliştirme parkının inşa edilmesinin planlandığını duyurdu.

    400 ŞİRKETE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

    Haber ajansı parkın 400 şirkete ev sahipliği yapmasının ve parkın tahmini yıllık üretiminin 8 milyar dolar tutarında olmasını öngördüklerini açıkladı.

    Yapay zeka parkına büyük veriler, biyometrik kimlik, derin öğrenme (deep learning) ve bulut bilişim (cloud computing) alanında çalışan şirketlerin çekilmesi planlanıyor.

    ULUSAL DÜZEYDE YAPAY ZEKA LABORATUVARI YER ALACAK

    Hastane - Çin - 2013
    © AP Photo/ Xinhua, Gong Bo
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    Xinhua, projenin geliştiricisi olan 'Zhongguancun Development Group'un yabancı üniversiteler ile ortaklık arayışına gireceğini ve parkta ulusal düzeyde bir yapay zeka laboratuvarının inşa edileceğini de duyurdu.

    Çin, 2025 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmayı planlıyor. Bunun için Pekin'in 2020'ye kadar bu alandaki yerel endüstriyi 20 milyar dolar, 2025 itibarıyla da 54 milyar dolar düzeyine büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Ülkenin bu alandaki yatırımları, askeri teknolojide yapay zeka uygulamaları konusunda ABD ve Çin arasındaki rekabeti de artırıyor. Yeni gelişen bu endüstri yabancı yatırımcıları da kendine çekiyor.

    Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılında kurulan çok uluslu konglomerat Alphabet Inc. geçen ay yerel yetenekleri değerlendirme amacıyla Pekin merkezli bir yapay zeka araştırma ekibi kuracağını açıklamıştı. 

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    Etiketler:
    Park, Yapay zeka, Zhongguancun Development Group, Google, Alphabet Inc, Çin
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