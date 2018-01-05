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    Meltdown ve Spectre: Neredeyse tüm bilgisayarlar işlemcilerdeki güvenlik açıklarından etkilendi

    © REUTERS/ Fabian Bimmer
    Bilim
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    Intel, AMD ve ARM şirketlerinin ürettiği işlemcilerde 'Meldown' ve 'Spectre' adlı çok ciddi güvenlik açıklarının bulunduğu açıklandı. Şirketler açıkları onarmak için harekete geçerken, Apple tüm Mac ve İOS aygıtlarının bu iki açıktan etkilendiğini duyurdu. Ancak şirket bu açıkların suistimal edildiğiyle ilgili henüz bulgu olmadığını belirtti.

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    © AFP 2017/ Anthony WALLACE
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    Intel, AMD ve ARM gibi önde gelen şirketlerin tasarladığı işlemcilerde saldırganların parolalar ve banka bilgileri gibi hassas verileri elde etmesine yol açabilecek çok ciddi güvenlik açıkları tespit edildi.

    Meltdown ve Spectre adı verilen güvenlik açıkları Google'ın 'Sıfır Projesi'nde çalışan farklı ülkelerden güvenlik uzmanlarınca bulundu.

    'MUHTEMELEN ŞU ANA KADARKİ EN CİDDİ İŞLEMCİ GÜVENLİK AÇIĞINDAN BİRİ'

    Bu güvenlik açıklarının akıllı cep telefonları, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere neredeyse dünyadaki tüm modern bilgisayarları etkilediği belirtiliyor.

    Guardian'ın aktardığına göre Graz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı Daniel Gruss, Meltdown güvenlik açığına ilişkin 'Muhtemelen şu ana kadarki en ciddi işlemci güvenlik açığından biri' yorumunu yaptı.

    MELTDOWN VE SPECTRE NEDİR?

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    © AFP 2017/ Emmanuel Dunand
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    Meltdown güvenlik açığının şu anda ana olarak 1995'ten bu yana üretilen Intel marka işlemcileri etkilediği belirtiliyor. Ancak buna şirketin 2013'ten önce ürettiği Itanium sunucu çiplerinin ve Atom işlemcilerinin dahil olmadığı açıklandı.

    Meltdown güvenlik açığı bilgisayar korsanlarının kullanıcıların işlettiği uygulamalar ile bilgisayarın belleği arasındaki donanım bariyerlerini devre dışı bırakabilmesine olanak sağlıyor.

    Meltdown'ın onarılması için yapılacak işlemlerin bilgisayardaki bazı görevlerin hızında yüzde 30'a varan düşüşler yaratabileceği de iddia edildi.

    Intel, AMD ve ARM işlemcilerinde bulunan Spectre güvenlik açığı ise bilgisayar korsanlarının hata olmayan başka uygulamaları kandırarak hassas bilgilere ulaşabilmesine olanak sağlıyor. 

    Araştırmacı Gruss bilgisayar korsanlarının Spectre'den faydalanmasının daha zor olduğunu ancak onarılması daha zor olduğu için uzun dönemde Meltdown'dan daha fazla sorun yaratacağını belirtiliyor.

    INTEL: ONARIMLAR BİLGİSYARLARI YAVAŞLATMAYACAK

    Intel'den yapılan açıklamada ise şirketin güvenlik açıklarını onarmak için yazılım ve yazılım destekli donanım güncellemelerini sağlamaya başladığı kaydedildi.

    Ancak şirket bu onarımların işlemecilerini kullanan sıradan bilgisayar kullanıcıları için bir yavaşlamaya neden olmayacağını açıkladı.

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    © AP Photo/ Ng Han Guan
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    Google ve onunla çalışan güvenlik uzmanları henüz bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarını kullanıp kullanmadığını tespit edemedi.  

    Apple ve Microsoft'dan uzmanlar Meldown açığından etkilenen masaüstü bilgisayar kullanıcıları için yamayı geliştirdiklerini ayrıca Linux işetim sistemi için de bu yamanın kullanılabileceğini duyurdu.

    Microsoft bulut servisleri için yamalama işlemlerinin sürdüğünü ayrıca 3 Ocak'ta Windows kullanıcıları için güvenlik güncellemesi yayınladığını da aktardı.

    APPLE: TÜM MAC SİSTEMLERİ VE İOS AYGILARI ETKİLENDİ

    Apple ise web sitesinden yaptığı açıklamada tüm iPhone, iPad ve Mac bilgisayarların yeni keşfedilen Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıklarından etkilendiğini açıkladı.

    Bununla birlikte şirket, bu açıkların istismar edildiğine dair henüz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

    ​iPhone işletim sistemi güncellemelerinin (iOS 11.2) ve Mac sistem güncellemelerinin (macOS 10.13.2), Apple TV güncellemelerinin (tvOS 11.2) Meltdown hatasına karşı ürünleri korumaya aldığını söyledi.

    Bu güncellemelerin aygıtları yavaşlatmadığını söyleyen Apple, Meltdown açığının Apple Watch'ları etkilemediğini söyledi.

    Apple
    © REUTERS/ Robert Galbraith
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    Mac ve iOS aygıtların Web taratıcılar aracılığıyla Spectre saldırılarına maruz kalabileceğini aktaran Apple Safari web tarayıcısı için 'önümüzdeki günlerde' yeni bir yazılım yaması geliştireceğini ekledi.

    Apple tüm müşterilerine tekrar uygulamaların sadece App Store'dan indirilmesini tavsiye etti.

    GOOGLE: SON GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNİ YAPAN ANDROİD KULLANICILARI KORUMA ALTINDA

    Google ise son güvenlik güncellemelerini yapan Android sistemini kullanan cihazlarının, ki bunlar arasında kendi ürünleri Nexus, Pixel ve Chromebook da bulunuyor, koruma altında olduğunu belirtti.

    ARM yamaları şirket ortakları ile paylaştığını duyururuken AMD, 'AMD ürünleri için şu anda sıfıra yakın risk bulunuyor' açıklaması yaptı.

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    Etiketler:
    Bilgisayar korsanı, Güvenlik açığı, İşlemci, Google, Intel, ARM, AMD, Apple, Daniel Gruss, Dünya, ABD
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