Uzmanlardan ucuz ve güvenli yüz gençleştirme yöntemi

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi’nden dermatoloji uzmanları, pahalı kozmetik ürünleri kullanma ve plastik cerrahların hizmetine başvurma gereğini ortadan kaldıran etkili bir yüz gençleştirme yöntemi buldu.

JAMA Dermatology dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre yüzü gençleştirmenin yolu, günde yalnızca yarım saat mimik jimnastiği yapmaktan geçiyor. Uzmanların hazırladığı 20 haftalık ‘yüz egzersizi’ programını eğitmenler eşliğinde uygulamaya başlayan 40 ile 65 yaş arasındaki 16 kadın, yüz için önerilen 32 egzersizi ezberledi ve ondan sonraki 20 hafta içerisinde evlerinde her gün yarım saat boyunca yüz kaslarını çalıştırdı.

Deney sırasında ve sonrasında katılımcıların yüzlerinin fotoğrafları çekildi. Araştırmadan haberdar olmayan dermatologlar, deneyin başlangıcında yüz fotoğrafları çekilen kadınların ortalama 50.8 yaşında olduğuna karar verdi. Deneyden sonraki fotoğraflar incelendikten sonraysa uzmanlar, kadınların ortalama yaşını 48.1’e düşürdü.

CİLDİN ALTINDAKİ KASLAR BÜYÜYOR

Alınan sonuçlar, uzmanları çalışmalarını daha geniş bir grupla devam ettirme konusunda cesaretlendirdi. Ekibin başındaki Murad Alam, “Sonuçların teyit edilmesi durumunda gençleşmek için ucuz ve güvenli bir yöntem elde etmiş olacağız. Cildin altındaki kaslar büyüyor, cildi geriyor ve yüze daha dolgun bir şekil veriyor” diye konuştu.