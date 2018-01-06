İnsanlar gıda olmadan soylarını ne kadar devam ettirebilir?

Journal of Physics Special Topics dergisinde yayınlanan çalışmaya imza atan İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nden Holly Graham ve ekibi, “Bugün dünyada 7,6 milyardan fazla insan yaşıyor ve biz, yeryüzündeki tüm yiyeceklerin yok olması ve küresel bir kriz başlaması halinde neler olacağını düşündük. İnsanların sadece kendi türünü yemeye başladığı zaman ne kadar dayanabileceklerini hesapladık” ifadelerini kullandı.
Bir kişideki ‘kalori oranı’ ile ilgili verileri kullanan Graham ve ekibi, modern dünyadaki tüm insanların başka insanların etini yemeye başlaması ve bu eti birbirileriyle adil bir biçimde paylaşması durumunda insanoğlunun ne kadar süre canlı kalabileceği konusuna açıklık getirmeye çalıştı.
'GIDA KRİZİNİN 149. GÜNÜNDE DÜNYADA SADECE 1 İNSAN KALACAK'
İngiliz araştırmacılarının hesabına göre bir kişinin vücudunda yaklaşık 125 bin kilokalori bulunuyor ve bu miktar, 50 kişiye daha 24 saat süreyle enerji sağlamaya yetiyor. Buna göre ‘gıda krizinin’ başlangıcını takip eden günde dünyadaki insanların 50’de 1’i, ikinci günde geriye kalanların 50’de biri yaşıyor olacak. Başka gıda kaynakları bulamamaları durumunda insanların sayısı sonuna kadar bu oranda azalmaya devam edecek ve bin 149 gün (yaklaşık 3 yıl) sonra dünyada sadece bir kişi kalmış olacak.
Dünya nüfusunun büyük bir kısmının ilk 200 gün içinde yok olacağı ve insanların sayısının 18. yüzyılın ortalarında kaydedilen sayıya gerileyeceği, araştırmanın ortaya koyduğu ilginç verilerden biri.
Graham ve mesai arkadaşları, insanların bir kısmının ‘hile yapıp’ diğer insanları avlayarak kendi et stoklarını artıracak gruplar kurması durumundaysa felaketin yayılma hızının ciddi oranda düşeceğini, böyle bir senaryoda ‘yamyamlar çağının’ onlarca ve hatta yüzlerce yıl daha sürebileceğini belirtti.
Araştırmaya göre bu durumda insanlar için yiyecek stokunun tükenmesi değil, ‘deli dana’ ve yamyamlıkla ilgili olan diğer hastalıklar tehdit oluşturacak.
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