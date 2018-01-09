'ABD’nin uzaya göndermeye çalıştığı uydu kayboldu'

ABD’nin dün uzaya göndermeye çalıştığı 'yüksek düzeyde gizli' ve aynı derecede pahalı devlet uydusu Zuma'nın, Florida'da bir askeri üsten SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildikten sonra kaybolduğu ve milyarlarca dolar zarara yol açtığı belirtildi.

© AFP 2017/ BRUCE WEAVER SpaceX'in roketi ABD adına gizli görevde

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Florida’da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden gizlice fırlatılan devlet uydusunun, fırlatmanın ilk fazını başarıyla tamamlasa da ikinci aşamada yok olarak milyarlarca dolar zarara neden olduğu iddia edildi.

'TAM BİR ZARAR'

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, ABD Kongre ve senatosu üyelerinin görevin 'tam bir zarar' olduğuna ilişkin bilgilendirildiklerini, roketin taşıdığı uydunun roketten ayrıldıktan sonra atmosfere tekrar geri düştüğünü belirtti. Ayrıntıları henüz bilinmeyen olayda roket yükünün fırlatmanın ikinci aşamasında roketten düzgün ayrılamadığı düşünülüyor.

TechCrunch ve ArsTechnica yayınları da roketin yükünün Falcon 9’un fırlatılışının ikinci safhasında yeryüzüne geri düştüğüne dair haber aldıklarını aktardı. SpaceX başarısızlıkla sonuçlanan uydu fırlatma faaliyetine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Uzay ve savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından devlet ihalesi üstlenilen ve kaybolduğu ileri sürülen uydunun üretim maliyeti milyarlarca dolar değerindeydi.

Öte yandan SpaceX bugüne kadar 21 kez Falcon 9 uydu fırlatışı gerçekleştirdi fakat henüz başarılı olarak kayıtlara geçen bir fırlatma işlemi yapılamadı.