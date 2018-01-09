Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia'nin artık bedeni var

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia'nın artık bir bedeni de var. ABD'li araştırmacılar Sophia'nın son halini tanıttı.

Hong Kong'lu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sophia'nın artık bir bedeni de var. Sophia ayakkabıları ve eteğiyle kameraların karşısına geçerek ilk adımlarını attı.

Daha önce yalnızca kafadan ibaret olan Sophia'nın artık bir bedene sahip olması, geliştirici ekip için aşılması gereken yeni zorluklar anlamına geliyor.

'GÖZLERİNDE KAMERA, GÖĞSÜNDE 3 BOYUTLU ALICI OLACAK'

© AFP 2017/ PATRICIA DE MELO MOREIRA Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor

Sophia'yı üreten Hanson Robotics firması Las Vegas Üniversitesi'ndeki uzmanlar ve bilim insanlarıyla Sophia'yı geliştirmek için birlikte çalışmaya başladı

Robotun gözlerindeki kameralar ve göğsündeki 3 boyutlu alıcılar görmesine yardımcı oluyor. Beynindeki işlemci ise ses ve yüz tanımayla birlikte hareket kontrollerini sağlıyor.

2016 senesinde tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.