'Uzayda bitki gibi uzadım' diyen astronot kendini düzeltti: 9 değil 2 cm

Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda UUİ'ye geldikten sonra 9 santimetre değil sadece 2 santimetre uzadığını belirterek, ölçümle ilgili bir hata olduğunu yazdı.

Kanai, "Twitter hesabımdan böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

A Japanese astronaut who says he’s grown 9cms in space fears he’s too big to fit in the space craft that will return him to Earth.https://t.co/uEY4PwRVWM pic.twitter.com/cJ1FTXsMn4 — Nine News Perth (@9NewsPerth) January 10, 2018

​Kanai dün Twitter'da "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım" mesajını paylaşmıştı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası uzayabiliyor.