ABD'de 'sesten hızlı' İHA üretildi

FlightGlobal dergisi editörü Stephen Trimble'ın Twitter hesabından aktardığına göre ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen AIAA SciTech 2018 konferansında konuşan O'Bannion, SR-72 adı verilen sesten hızlı İHA üretim çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
SR-72'yle ilgili slayt gösterisini katılımcılara izleten O'Bannion, "Dijital dönüşüm olmasaydı, gördüğünüz bu hava aracı üretilemezdi" dedi.
O'Bannion bu sözleri, SR-72'nin üretiminin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.
Video of presentation is here: https://t.co/uvaC1aRItM— Stephen Trimble (@FG_STrim) January 8, 2018
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