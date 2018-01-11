Apple'dan sonra Microsoft'tan 'yavaşlatma' açıklaması

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatmıştı.
Microsoft gerçekleştirdiği birkaç benchmark testi ardından sonucu açıkladı. Buna göre, söz konusu yamalar bazı modellerin yavaşlamasına neden olacak.
Şirket, Spectre'in ikinci varyantı için hazırlanan yamanın 2015 ve öncesine ait sistemlerde gözle görülür performans düşüşüne sebep olacağını açıkladı.
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