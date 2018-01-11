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    Stephen Hawking

    Hawking: İklim değişikliğini reddedenlere Venüs'e gitmelerini söyleyin, masrafları ben karşılarım

    © AFP 2018/ NIKLAS HALLE'N
    Bilim
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    'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' (Stephen Hawking's Favorite Places) belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi, küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını ve 200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekeceğini söyledi.

    British theoretical physicist professor Stephen Hawking gives a lecture during the Starmus Festival on the Spanish Canary island of Tenerife on September 23, 2014
    © AFP 2018/ DESIREE MARTIN
    Hawking: İnsanoğlu 2600 yılında yok olabilir
    'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi küresel ısınmanın Dünya'da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi.

    Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya'nın Venüs'ün kaderini yaşayacağını belirtti.

    Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığınıda onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.

    'İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK'

    Nitekim NASA'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.

    Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi.

    Hawking, Dünya'nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundururarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

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    Etiketler:
    Küresel ısınma, Stephen Hawking, Venüs, Dünya
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