Amazon, kullanıcıları kahkahasıyla ürküten Alexa'yı nasıl düzelteceğini açıkladı

Amazon'un 'akıllı asistanı' Alexa, son günlerde bir sorunla karşılaştı. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Alexa'nın sebepsiz yere 'güldüğü' anların görüntüleri paylaştı ve rahasızlıklarını ifade etti. Sorunun kaynağının ne olduğunu netleştiren Amazon düzeltmek için hangi yolları izleyeceklerini de açıkladı

Sosyal medya kullancıları son günlerde Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın sebesiz yere güldüğü anların görüntülerini paylaştı.

Amazon’s Alexa devices have creepily started laughing at people for no reason. pic.twitter.com/JRq1yV0oFO — UberFacts (@UberFacts) 7 Mart 2018

Birçok kullanıcı gerek kahkahanın beklenmedik anlarda gerçekleşmesinden gerek kulağa itici gelmesinden kaynaklanan sıkıntılarını ifade etti.

23 Şubat'ta Twitter'a konulan Alexa'nın güldüğü anlara dair bir video 1 milyondan fazla kez tıklandı.

Matt Blaze adlı Twitter kullancısı yaptığı paylaşımda şaka yollu "Alexa yüzünüze gülüyorsa bir de arkanızdan neler dediğimi hayal edin" diye yazdı.

If Alexa is laughing at you to your face, just imagine what it says about you behind your back. — matt blaze (@mattblaze) 7 Mart 2018

Yapay zekanın insanlara yönelik 'hain planlar' içinde olduğuna dair daha karanlık ​paylaşımlar da yapıldı.

Alexa randomly laughing compilation https://t.co/O3ZCA4B6Po @YouTubeより That's creepy. It's like AI against human. — Zeus (@Downy999) 8 Mart 2018

'ALEXA HER KAHKAHA ATTIĞINDA BİR MELEK ÖLÜYOR'

​Daha önce yapay zekanın gelecekte insanlara karşı harekete geçmemesi için dikkatli olunması gerektiği uyarsında bulunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da yarı ciddi yarı şaka bir paylaşım yaptı.

Musk Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Alexa her kahkaha attığında bir melek ölüyor" diye yazdı.

Every time Alexa laughs, an angel dies, so thank goodness … — Elon Musk (@elonmusk) 8 Mart 2018

​

AMAZON SORUNUN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Alexa'nın kahkaha sorununun ortaya çıkmasının ardından Amazon bu sorunun neden kaynaklandığını açıkladı.

AFP'ye açıklama yapan şirket akıllı asistanının kimi zaman yanlışlıkla bazı cümleleri 'Alexa, gül' (İngilizce 'Alexa, laugh') olarak algıladığını ve bu komuta göre hareket ettiğini söyledi.

Amazon sözcüsü " Biz bu komutu 'Alexa, gülebilir misin? (Alexa can you laugh?) şeklinde değiştiriyoruz" dedi.

Ayrıca Alexa'nın gülmeden önce 'Tabii ki gülebilirim' diyerek uyarıda bulunacağı ve bu sayede kullancıların hazırlıksız yakalanmayacağı vurgulandı.

“We are changing that phrase to be ‘Alexa, can you laugh?’ which is less likely to have false positives, and we are disabling the short utterance ‘Alexa, laugh.’” https://t.co/h0B99FPyMe — Tabish Sayed (@tabish_sayed_) 9 Mart 2018

​Amazon, dijital asistanı Alexa'yı 2014'te duyurduğundan beri şirketin sesli komut hoparlörü Echo otomobiller dahil milyonlarca araca yerleştirildi.

Alexa dijital asistan pazarında Apple, Google ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri ile rekabet ediyor.