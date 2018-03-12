Evrenin 14 milyar yıllık oluşumu 10 dakikalık videoya sığdırıldı

Youtube’da melodysheep takma adıyla bilinen John D. Boswell, yayınladığı 10 dakikalık bir videoda evrenin neredeyse 14 milyar yıllık tüm yaşam döngüsünü yansıttı.

Boswell'in hazırladığı video kaydında, evrenin büyük patlama ile doğuşundan itibaren ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumuna kadarki en önemli anlara yer verildi.

Videodaki her saniye, yaşı 13.8 milyar yıl olduğu değerlendirilen evrenin oluşum sürecindeki 22 milyon yıla tekabül ediyor.

​Daha önce ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, National Geographic kanalında yayınlanan StarTalk (Yıldızlarla Buluşma) programında ‘büyük patlamadan ve evrenin oluşumundan önce ne vardı?' sorusu karşısında, Albert Einstein'in İzafiyet Teorisi'ne atıfta bulunarak, büyük patlamadan önce hiçbir şeyin olmadığını, bildiğimiz zamanın büyük patlama ile oluştuğunu ve bunun radikal bir biçimde bilinen tüm fizik yasalarını altüst ettiğini savunmuştu.