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    Elon Musk

    Elon Musk duyurdu: Mars'a test yolculukları başlıyor

    © AP Photo/ Jae C. Hong
    Bilim
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    ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

    Curiosity’den Mars 'selfie'si
    © NASA.
    NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü
    Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

    İLK BAŞTA KISA UÇUŞLAR

    SpaceX, Falcon Heavy roketini fırlattı
    © AA/ SpaceX
    SpaceX, dünyanın en güçlü roketini uzaya fırlattı
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    Konuşmasında SpaceX'in planları hakkında bilgi veren Musk, "Mars'a gidecek ilk gezegenler arası gemiyi inşa ediyoruz. İlk başta kısa uçuşlar olacak. Testlerin gelecek senenin ilk yarısında başlamasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İNSANLAR YER ALMAYACAK

    Musk, testler kapsamında ilk başta kısa iniş-kalkış denemelerinin yapılacağını belirtirken, uçuşlarda henüz insanların yer almayacağını bildirdi.

    SpaceX'in testlerinin diğer uzay ve roket teknolojisi firmalarını ve özellikle devletleri uzay araştırmalarına daha çok yöneltmek için ilham kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Musk, Mars'ta insanların ilk başta güç kaynağı, cam kubbe ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı olacağını kaydetti. 

    Celal Şengör
    © Fotoğraf: DHA
    Prof. Celal Şengör: Elon Musk'ı hiç duymadım
    'İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM'

    Ayrıca 2008 yılının kendisi için çok zor bir yıl olduğunu anlatan Musk, 2008'de SpaceX Falcon 1 roketi üçüncü defa başarısız olduğunu, o dönemde Tesla'nın iflasın eşiğinden döndüğünü anlattı. 

    Elinde o dönem 40 milyon dolar kaldığını söyleyen Musk, şunları söyledi:

    "Tüm parayı bir şirkete koyardım, diğeri kesinlikle batardı veya SpaceX ile Tesla arasında bölüştürürdüm o zaman ikisi de batabilirdi. Enerjini bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor, ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de düze çıktı (…) Eğer işler farklı gitseydi, her iki şirket de batacaktı."

    'BANA İLHAM VEREN KİŞİ KANYE WEST'

    Öte yandan, Elon Musk’a “Buradaki herkes sizden ilham alıyor, siz kimden ilham alıyorsunuz?” yönünde bir soru yöneltildi.

    Musk “Kesinlikle Kanye West” yanıtını verdi. ABD’li dansçı Fred Astaire’i de listesine ekleyerek “Nasıl dans ettiğimi görmeniz gerek” ifadelerini kullandı.

    SpaceX’in CEO’su Elon Musk, övgüyle bahsettiği Kanye West hakkında 2015’te de TIME’ın 'Dünya’nın en etkili 100 kişisi' listesi için bir yazı yazmıştı.

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    Etiketler:
    SpaceX, Elon Musk, Mars, ABD
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