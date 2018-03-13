Kulaklarda doğuştan bulunan küçük delikler aslında balık süzgeci olabilir

Bazı insanların kulaklarının üzerinde bulunan ve doğuştan gelen deliklerin evrimsel bir kalıntı olabileceği belirtiliyor.

İnsanların bir bölümü kulaklarının üzerinde belli belirsiz bir delikle doğuyor. Preauriküler sinüs adı verilen bu delikler nadir bir doğum kusuru olarak görülüyor.

Basitçe söylemek gerekirse preauriküler sinüs kulağın ve kulak kıkırdağının bir araya geldiği dış kulak çevresinde bulunan oldukça küçük delik ya da delikler.

© Fotoğraf: WUG Functional Gums /Instagram Kulaklarını beğenen kadınlar yatakta daha mutlu

Neden oluştuğu henüz bilinmeyen preauriküler sinüs zararsız bir kusur olmasına rağmen bazen kistlere ve enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Business Insider'ın haberine göre evrimsel biyolog Neil Shubin, dış kulaktaki deliğin balık solungaçlarının evrimsel bir kalıntısı olabileceğini belirtiyor.

Yeryüzünde yaşamın günümüzden yaklaşık 3.5 milyar yıl önce suda başladığını belirten bilim insanları, insanlara evrimsel atalarından bazı miraslar kaldığını belirterek dış kulaktaki deliğin de bu özelliklerden biri olabileceğini vurguluyorlar.

MEMELİLERDE BAŞ VE BOYUN BALIKLARDA SOLUNGAÇLARI OLUŞTURAN YAPI

Preauriküler sinüse ilk ve ikinci faringeal kemerler neden oluyor. Faringeal kemerler embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkan, tüm omurgalılarda bulunan bir yapı. Memelilerde baş ve boyun yapılarını oluştururken balıklarda ise ayrıca solungaçların oluşumunu destekliyorlar.

ASYA VE AFRİKA'DA DAHA YAYGIN

Preauriküler sinüs kulağın ön üst kısmında, çoğunlukla sağ tarafta, bazen ise iki kulakta birden görülüyor.

Araştırmalara göre bu kalıtımsal kulak deliklerine İngiltere'de nüfusun yüzde 1'inde rastlanırken ABD'de bu oran çok daha az. Asya'da ve Afrika'nın bir bölümünde ise görülme sıklığı yüzde 4 ila 10 arasında değişiyor.