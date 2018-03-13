Yapay zeka halüsinasyon görebiliyor

The Wire'da yer alan habere göre yapay zekanın halüsinasyon görebildiğini ortaya çıkaran çalışma MIT öğrencisi Anish Athalye ve ABD'nin saygın üniversitelerinden biri olan Berkeley'den Nicholas Carlini ve David Wagner tarafından yapıldı. Proje, Google, Amazon gibi dev şirketlerin yanı sıra pek çok önemli kurum ve kuruluşun kullandıkları yapay zeka teknolojilerinin halüsinasyon yoluyla kolayca sabote edilebileceklerini ortaya koydu.
KAYAK YAPAN İKİ KİŞİYİ KÖPEK OLARAK ALGILADI
Çalışmada benzer türde değişiklikler 'Dur' işaretinin görünmez hale gelmesine ya da seslerin söylenenlerden tamamen farklı algılanmasına yol açtı.
Yapay zekadaki bu zaafın özellikle sürücüsüz otomobil gibi sistemlerde büyük tehlike teşkil ettiği belirtiliyor. Kişilerin banka ya da kredi kartlarını kullandıkları sesli yanıt sistemleri de halüsinasyon yoluyla sabotaja maruz kalabilir.
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