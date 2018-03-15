Uzayda bir yıl kaldı, DNA'sı değişti

ABD'li astronot Kelly uzayda geçirdiği bir yılın ardından dünyaya döndü. Ancak dünyaya döndüğünde genetik olarak başka bir insandı. Zira genlerinin önemli bir bölümünün ikiziyle artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı son araştırmaya göre, uzayda bir yıl geçirmek sadece astronotların görünümünü değil DNA'larını da değiştiriyor.

© REUTERS/ Maxim Zmeyev Uzayda bir yıllık görev başladı

NTV'nin haberine göre, uzayda bir yıl geçiren ABD'li astronot Scott Kelly ve tek yumurta ikizinin DNA'ları karşılaştırıldı ve kardeşlerin artık genetik olarak birbirlerinin eşi olmadığı görüldü.

Testler Kelly'nin genlerinin yüzde 7'sinin uzay görevi sırasında değişim gösterdiğini ortaya koydu. Yani ABD'li astronot, uzaya gitmeden önceki Scott Kelly ile genetik olarak aynı insan değil.

UZAY YOLCULUĞUNUN GETİRDİĞİ STRES

© AFP 2018/ KIRILL KUDRYAVTSEV Uzayda bir yıl: Korniyenko ve Kelly Dünya'ya döndü

Değişen DNA yapısına 'uzay genleri' adını veren araştırmacılar, astronotun birçok biyolojik özelliğinin etkilendiğini ortaya çıkardı. Astronotun metabolizması, bağışıklık sistem ve, 'hücre yapısı'nın uzay yolculuğu ile değiştiği ifade ediliyor.

Astronotun hücrelerinin yeterince oksijen alamadığı, bağışıklık sistemininse aşırı fazla çalıştığı belirtiliyor. Değişime uzaydaki kozmik radyasyonun yanı sıra, uzay yolculuğunun getirdiği stresin yol açtığı tahmin ediliyor.

Araştırma, 3 yıl sürmesi beklenen Mars yolculuğundaki zorlukları aşmak açısından büyük öneme sahip. Ancak uzmanlar bu konuda çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.