Uzayda bir yıl kaldı, DNA'sı değişti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı son araştırmaya göre, uzayda bir yıl geçirmek sadece astronotların görünümünü değil DNA'larını da değiştiriyor.
Testler Kelly'nin genlerinin yüzde 7'sinin uzay görevi sırasında değişim gösterdiğini ortaya koydu. Yani ABD'li astronot, uzaya gitmeden önceki Scott Kelly ile genetik olarak aynı insan değil.
UZAY YOLCULUĞUNUN GETİRDİĞİ STRES
Astronotun hücrelerinin yeterince oksijen alamadığı, bağışıklık sistemininse aşırı fazla çalıştığı belirtiliyor. Değişime uzaydaki kozmik radyasyonun yanı sıra, uzay yolculuğunun getirdiği stresin yol açtığı tahmin ediliyor.
Araştırma, 3 yıl sürmesi beklenen Mars yolculuğundaki zorlukları aşmak açısından büyük öneme sahip. Ancak uzmanlar bu konuda çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.
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